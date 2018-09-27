Qin Al Phone - первый кнопочный телефон от Xiaomi

В начале августа Xiaomi начали сбор средств для создания первого кнопочного телефона, в котором, по словам некоторых источников, поучаствовало более 60 тысяч человек. В настоящий момент устройство можно купить в онлайн-магазине. Люди, спонсировавшие разработку телефона, смогут приобрести его за 29 долларов, а полная стоимость смартфона составит 54$. Гаджет будет доступен для покупки в желтом и красном цветах. Стоит отметить, что экран смартфона будет существенно меньше большинства современных, 320 х 240 пикселей, однако сверхпрочное стекло Corning Gorilla Glass делает его достаточно интересным. Система голосового управления на базе искусственного интеллекта также встроена в смартфон.Устройство поддерживает карты памяти до 32 ГБ, 4 G интернет, содержит ИК-порт, благодаря чему может использоваться в качестве пульта управления, а мощный аккумулятор обеспечивает возможность работать в течение 15 дней в режиме ожидания, или в течении 7 часов непрерывного разговора.