В Китае начались продажи нового кроссовера Haval F5
На продажу выставили четыре комплектации «молодёжных» автомобилей Haval F5. Самая дорогая модель стоит более одного миллиона рублей, а самую доступную можно приобрести за 956 тысяч рублей.
26 сентября стартовали продажи китайского бренда Haval F5. Автомобиль со стильным дизайном, напоминающий спортивную модель, ориентирован на молодёжь. В комплектации современный электронный пакет опций. Производители позаботились о молодом поколении и представили данную модель Haval F5 с встроенным интернетом. Это позволяет управлять авто удалённо, также есть возможность управления голосом. В комплектации машины: бензиновый турбомотор с объёмом двигателя 1,5 литра, автоматическая коробка передач имеет семь ступеней переключения с двойным сцеплением.
Производитель планирует наладить сборку Haval F5 в Тульской области. Следующая модель с индексом F7 выйдет в ноябре этого года.
26 сентября стартовали продажи китайского бренда Haval F5. Автомобиль со стильным дизайном, напоминающий спортивную модель, ориентирован на молодёжь. В комплектации современный электронный пакет опций. Производители позаботились о молодом поколении и представили данную модель Haval F5 с встроенным интернетом. Это позволяет управлять авто удалённо, также есть возможность управления голосом. В комплектации машины: бензиновый турбомотор с объёмом двигателя 1,5 литра, автоматическая коробка передач имеет семь ступеней переключения с двойным сцеплением.
Производитель планирует наладить сборку Haval F5 в Тульской области. Следующая модель с индексом F7 выйдет в ноябре этого года.
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Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 08:57