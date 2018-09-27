В Китае начались продажи нового кроссовера Haval F5

26 сентября стартовали продажи китайского бренда Haval F5. Автомобиль со стильным дизайном, напоминающий спортивную модель, ориентирован на молодёжь. В комплектации современный электронный пакет опций. Производители позаботились о молодом поколении и представили данную модель Haval F5 с встроенным интернетом. Это позволяет управлять авто удалённо, также есть возможность управления голосом. В комплектации машины: бензиновый турбомотор с объёмом двигателя 1,5 литра, автоматическая коробка передач имеет семь ступеней переключения с двойным сцеплением.Производитель планирует наладить сборку Haval F5 в Тульской области. Следующая модель с индексом F7 выйдет в ноябре этого года.