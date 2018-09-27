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Свидетель из США снял на видео инфракрасный НЛО рядом с Солнцем

Женщина из США зафиксировала на видео инфракрасный НЛО, неопознанный объект питался энергией от Солнца. Свое заключение сделали уфологи. После просмотра опубликованного материала, они заявили, что данная активность подтверждает существование пришельцев.
Свидетель из США снял на видео инфракрасный НЛО рядом с Солнцем


Как рассказали исследователи, инопланетные цивилизации часто «питаются» энергией Солнца, с последующим использованием ее в своих целях. НЛО на видео всасывает лучи и генерирует их в инфракрасный спектр. Согласно предположений уфологов, данные действия пришельцев могут указывать на угрозу, надвигающуюся на человечество. При этом конспирологи рекомендуют соответствующим службам разных стран не исключать возможность подобных проблем. Только скептики снова обвинили в ложных мистификациях авторов подобных видео.
https://youtu.be/DbmIBsI6lHs

Женщина, автор опубликованного видео, заметила НЛО в штате Индиана, в 08:30 утра. Она поинтересовалась, что происходит на Солнце. Ролик уже просмотрели более двух сотен зрителей, которые начали по этой теме жаркие споры.


 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 09:21

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