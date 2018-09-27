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«Всё в одном»: Facebook представила очки виртуальной реальности Oculus Quest

Беспроводные очки виртуальной реальности Oculus Quest от компании Oculus, которая принадлежит Facebook, позволяют смотреть в любом направлении виртуального пространства и двигаться через него.

«Всё в одном»: Facebook представила очки виртуальной реальности Oculus Quest


Автономная гарнитура представлена в виде шлема с четырьмя камерами, оснащёнными сенсорами, которые определяют положение человека в пространстве. В дополнение очки Oculus Quest имеют два сенсорных контролёра, которые дают возможность пользователю работать с объектами вокруг себя. В очках есть приложение с 50 играми, и их количество со временем будет увеличиваться.

Гарнитура работает без подключения к смартфону или компьютеру. Шлем от компании Oculus – это первая виртуальная система с шестью степенями свободы. Объекты поворачиваются в трёхмерном пространстве в разных направлениях, при этом фиксируются наклоны и повороты головы пользователя.

Очки Oculus Quest от компании Facebook выйдут в продажу весной 2019 года, и стоить они будут 399 долларов. Марк Цукерберг, глава Facebook, рассказал, что этот гаджет давно ждали пользователи и назвал данное изобретение - «всё в одном».


 
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Технологии
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 08:46

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