Исход ключевого противостояния серии фильмов "Рокки" ожидается в "Крид 2"

Главной особенностью первой части можно назвать то, что Крид, молодой боксер, учится у человека, который отнял титул у его отца, однако после стал его другом. Вторая же часть расскажет о самом важном бое в жизни Крида. Его противником станет сын боксера, который убил отца героя фильма. Сам по себе данный фильм представляет собой продолжение серии картин “Рокки”, а главный герой учится боксу у самого Бальбоа.Ученик Ивана Драго станет главным “антагонистом” новинки, а целью главного героя станет победа над сыном того, кто одолел его отца. Стоит отметить, что участие в фильме Дольфа Лунгрена и Сильвестра Сталоне говорит о том, что сюжет фильма будет содержать множество отсылок к “Рокки”, а также, по мнению некоторых источников, завершение противостояния Драго и Бальбоа.