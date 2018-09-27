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Исход ключевого противостояния серии фильмов "Рокки" ожидается в "Крид 2"

В сеть попал трейлер фильма “Крид 2”, премьера назначена на 21 ноября. Напомним, что первая часть фильма повествует о сыне известного боксера, который, в силу определенных причин, выбирает бокс вместо карьеры офисного работника.

Исход ключевого противостояния серии фильмов "Рокки" ожидается в "Крид 2"


Главной особенностью первой части можно назвать то, что Крид, молодой боксер, учится у человека, который отнял титул у его отца, однако после стал его другом. Вторая же часть расскажет о самом важном бое в жизни Крида. Его противником станет сын боксера, который убил отца героя фильма. Сам по себе данный фильм представляет собой продолжение серии картин “Рокки”, а главный герой учится боксу у самого Бальбоа.

Ученик Ивана Драго станет главным “антагонистом” новинки, а целью главного героя станет победа над сыном того, кто одолел его отца. Стоит отметить, что участие в фильме Дольфа Лунгрена и Сильвестра Сталоне говорит о том, что сюжет фильма будет содержать множество отсылок к “Рокки”, а также, по мнению некоторых источников, завершение противостояния Драго и Бальбоа.


 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 08:21

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