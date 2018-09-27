Исход ключевого противостояния серии фильмов "Рокки" ожидается в "Крид 2"
В сеть попал трейлер фильма “Крид 2”, премьера назначена на 21 ноября. Напомним, что первая часть фильма повествует о сыне известного боксера, который, в силу определенных причин, выбирает бокс вместо карьеры офисного работника.
Главной особенностью первой части можно назвать то, что Крид, молодой боксер, учится у человека, который отнял титул у его отца, однако после стал его другом. Вторая же часть расскажет о самом важном бое в жизни Крида. Его противником станет сын боксера, который убил отца героя фильма. Сам по себе данный фильм представляет собой продолжение серии картин “Рокки”, а главный герой учится боксу у самого Бальбоа.
Ученик Ивана Драго станет главным “антагонистом” новинки, а целью главного героя станет победа над сыном того, кто одолел его отца. Стоит отметить, что участие в фильме Дольфа Лунгрена и Сильвестра Сталоне говорит о том, что сюжет фильма будет содержать множество отсылок к “Рокки”, а также, по мнению некоторых источников, завершение противостояния Драго и Бальбоа.
Главной особенностью первой части можно назвать то, что Крид, молодой боксер, учится у человека, который отнял титул у его отца, однако после стал его другом. Вторая же часть расскажет о самом важном бое в жизни Крида. Его противником станет сын боксера, который убил отца героя фильма. Сам по себе данный фильм представляет собой продолжение серии картин “Рокки”, а главный герой учится боксу у самого Бальбоа.
Ученик Ивана Драго станет главным “антагонистом” новинки, а целью главного героя станет победа над сыном того, кто одолел его отца. Стоит отметить, что участие в фильме Дольфа Лунгрена и Сильвестра Сталоне говорит о том, что сюжет фильма будет содержать множество отсылок к “Рокки”, а также, по мнению некоторых источников, завершение противостояния Драго и Бальбоа.
В мире
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 08:21