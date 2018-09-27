Актер Эндрю Линкольн может занять место режиссера сериала «Ходячие мертвецы»

Как пошутил сам Эндрю, после возвращения в будущем году, он снимет один эпизод. Без этого шоу жить невозможно и нельзя допустить, чтобы дальнейшее продвижение проходило без ветерана всех историй.InterMedia уточняет, появится Линкольн только в девятом сезоне в шести эпизодах. Премьера стартует 7 октября 2018 года на AMC. Из сообщений СМИ известно, что уход актера связали с утратой популярности «Ходячих мертвецов». Только позднее, британский актер в интервью объяснил, он просто не хочет находиться долгое время вдалеке от своей семьи. Напомним, женат Линкольн с 2006 года на дочери известного солиста Jethro Tull Иэна Андерсона, зовут девушку Гаэли, родители уже воспитывают двоих детей.