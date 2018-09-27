Актер Эндрю Линкольн может занять место режиссера сериала «Ходячие мертвецы»
Вернуться в сериал «Ходячие мертвецы» планирует актер Эндрю Линкольн, только играть он будет не Рика Граймса, образом которого он девять неполных сезонов покорял зрителя. По информации от актера Entertainment Weekly, Линкольн намерен занять кресло режиссера.
Как пошутил сам Эндрю, после возвращения в будущем году, он снимет один эпизод. Без этого шоу жить невозможно и нельзя допустить, чтобы дальнейшее продвижение проходило без ветерана всех историй.
InterMedia уточняет, появится Линкольн только в девятом сезоне в шести эпизодах. Премьера стартует 7 октября 2018 года на AMC. Из сообщений СМИ известно, что уход актера связали с утратой популярности «Ходячих мертвецов». Только позднее, британский актер в интервью объяснил, он просто не хочет находиться долгое время вдалеке от своей семьи. Напомним, женат Линкольн с 2006 года на дочери известного солиста Jethro Tull Иэна Андерсона, зовут девушку Гаэли, родители уже воспитывают двоих детей.
Как пошутил сам Эндрю, после возвращения в будущем году, он снимет один эпизод. Без этого шоу жить невозможно и нельзя допустить, чтобы дальнейшее продвижение проходило без ветерана всех историй.
InterMedia уточняет, появится Линкольн только в девятом сезоне в шести эпизодах. Премьера стартует 7 октября 2018 года на AMC. Из сообщений СМИ известно, что уход актера связали с утратой популярности «Ходячих мертвецов». Только позднее, британский актер в интервью объяснил, он просто не хочет находиться долгое время вдалеке от своей семьи. Напомним, женат Линкольн с 2006 года на дочери известного солиста Jethro Tull Иэна Андерсона, зовут девушку Гаэли, родители уже воспитывают двоих детей.
Культура
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 07:52