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Паспорт Цоя продали за 9 миллионов рублей

Документы Виктора Цоя, а также записная книжка и рукописные тексты с его песнями, написанные рукой певца, были выставлены на аукцион. Паспорт знаменитости был продан за 9 миллионов.

Паспорт Цоя продали за 9 миллионов рублей


Директор аукционного дома “Литфонд” рассказал, что среди прочих вещей, выставленных на продажу, имеется также один крайне ценный лот, записная книжка Цоя. В ней можно найти телефон Гребенщикова, Науменко и практически любого другого исполнителя тех лет. Разумеется, номера устарели, но, несмотря на это, лот не теряет ценности. Наиболее высоко был оценен паспорт певца. Первоначальная его стоимость составляла 2,5 миллиона рублей. Именно за эту сумму его планировали продать. Однако, по некоторой информации, документ был приобретен за баснословные 9 миллионов. Записная книжка, впрочем, тоже была достаточно высоко оценена коллекционерами. По неподтвержденным источникам, некто приобрел ее за 3 миллиона рублей.

Другие вещи Цоя, выставленные на аукцион, также имели высокую ценность, однако стоимость большинства из них уже не достигала миллионных отметок. Исключением можно назвать рукописный вариант песни “Хочу перемен!”. Источники утверждают, что она была продана за 3,6 миллиона.


 
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ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 07:39

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