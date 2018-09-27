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Хейтеры заявили, что Бузова не переживёт нового счастья Тарасова и Костенко

Ни для кого не секрет, что у Ольги Бузовой, помимо многочисленных фанатов, есть столько же немало хейтеров.

Недоброжелатели постоянно троллят девушку. И вот они сообщают, что очередная новость в жизни её бывшего супруга Дмитрия Тарасова добьет Ольгу Бузову.

Хейтеры заявили, что Бузова не переживёт нового счастья Тарасова и Костенко

Все знают, что несколько месяцев назад супруга футболиста Анастасия Костенко родила ему дочь. В семье игрока «Локомотива», у которого уже есть девочка от первого брака, родилась наследница Милана.

Новоиспеченные родители не скрывают счастья в последней публикации Инстаграма.

Многочисленные фолловеры заявили, что, судя по снимку, в семье Тарасова скоро появится еще один ребёнок. Ведь они смогли разглядеть беременный живот Анастасии, которая еще на днях показывала точеную фигурку и пресс.

Хейтеры заявили, что Бузова не переживёт нового счастья Тарасова и Костенко

Пользователи быстренько сделали вывод, что Костенко и Тарасов теперь провели «работу» над мальчиком.

Теперь все ждут реакции от Бузовой. Хоть они расстались уже давно, Ольга не может оставить своего первого мужа в покое. Знаменитость при каждом случае упрекает мужчину и не стесняется его оскорблять. А его новую жену вообще открыто называет непечатным словом.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:40

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