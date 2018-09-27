Хейтеры заявили, что Бузова не переживёт нового счастья Тарасова и Костенко
Ни для кого не секрет, что у Ольги Бузовой, помимо многочисленных фанатов, есть столько же немало хейтеров.
Недоброжелатели постоянно троллят девушку. И вот они сообщают, что очередная новость в жизни её бывшего супруга Дмитрия Тарасова добьет Ольгу Бузову.
Все знают, что несколько месяцев назад супруга футболиста Анастасия Костенко родила ему дочь. В семье игрока «Локомотива», у которого уже есть девочка от первого брака, родилась наследница Милана.
Новоиспеченные родители не скрывают счастья в последней публикации Инстаграма.
Многочисленные фолловеры заявили, что, судя по снимку, в семье Тарасова скоро появится еще один ребёнок. Ведь они смогли разглядеть беременный живот Анастасии, которая еще на днях показывала точеную фигурку и пресс.
Пользователи быстренько сделали вывод, что Костенко и Тарасов теперь провели «работу» над мальчиком.
Теперь все ждут реакции от Бузовой. Хоть они расстались уже давно, Ольга не может оставить своего первого мужа в покое. Знаменитость при каждом случае упрекает мужчину и не стесняется его оскорблять. А его новую жену вообще открыто называет непечатным словом.
Недоброжелатели постоянно троллят девушку. И вот они сообщают, что очередная новость в жизни её бывшего супруга Дмитрия Тарасова добьет Ольгу Бузову.
Все знают, что несколько месяцев назад супруга футболиста Анастасия Костенко родила ему дочь. В семье игрока «Локомотива», у которого уже есть девочка от первого брака, родилась наследница Милана.
Новоиспеченные родители не скрывают счастья в последней публикации Инстаграма.
Многочисленные фолловеры заявили, что, судя по снимку, в семье Тарасова скоро появится еще один ребёнок. Ведь они смогли разглядеть беременный живот Анастасии, которая еще на днях показывала точеную фигурку и пресс.
Пользователи быстренько сделали вывод, что Костенко и Тарасов теперь провели «работу» над мальчиком.
Теперь все ждут реакции от Бузовой. Хоть они расстались уже давно, Ольга не может оставить своего первого мужа в покое. Знаменитость при каждом случае упрекает мужчину и не стесняется его оскорблять. А его новую жену вообще открыто называет непечатным словом.