Хейтеры заявили, что Бузова не переживёт нового счастья Тарасова и Костенко

Недоброжелатели постоянно троллят девушку. И вот они сообщают, что очередная новость в жизни её бывшего супруга Дмитрия Тарасова добьет Ольгу Бузову.Все знают, что несколько месяцев назад супруга футболиста Анастасия Костенко родила ему дочь. В семье игрока «Локомотива», у которого уже есть девочка от первого брака, родилась наследница Милана.Новоиспеченные родители не скрывают счастья в последней публикации Инстаграма.Многочисленные фолловеры заявили, что, судя по снимку, в семье Тарасова скоро появится еще один ребёнок. Ведь они смогли разглядеть беременный живот Анастасии, которая еще на днях показывала точеную фигурку и пресс.Пользователи быстренько сделали вывод, что Костенко и Тарасов теперь провели «работу» над мальчиком.Теперь все ждут реакции от Бузовой. Хоть они расстались уже давно, Ольга не может оставить своего первого мужа в покое. Знаменитость при каждом случае упрекает мужчину и не стесняется его оскорблять. А его новую жену вообще открыто называет непечатным словом.