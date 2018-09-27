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Элина Камирен просит Александра Задойнова написать официальный отказ от их дочери

Разгоревшаяся между бывшими супругами и экс-участниками телепроекта «Дом-2» Элиной Камирен и Александром Задойновым война продолжается. Несмотря на то, что они давно уже не живут вместе, они все равно конфликтуют между собой.

Так, несколько дней назад камнем преткновения в очередной раз стала их общая дочь Александра. По словам молодой мамочки, бывший муж очень редко встречается со своим ребенком: раз в год – и то хорошо, а об уплате алиментов и вовсе не может быть и речи.

Элина Камирен просит Александра Задойнова написать официальный отказ от их дочери

Долгое время девушка молчала, пытаясь решить вопрос с экс-избранником без подключения публики, но теперь ее терпение лопнуло. Элина устала от грязи и сплетен, а потому решила рассказать все, как оно есть на самом деле, обратившись при этом к Задойнову.

«Саша, тебя ищет прокуратура! Хватит отсиживаться в других городах, прятаться от властей! Спрятал машину, прячешься сам, лишь бы не платить алименты. Для кого ты играешь роль «хорошего»? Хотите знать, как обстоят дела? Человек не участвует в жизни ребенка никак: ни звонков, ни СМС, ни помощи, ни интереса. Встреча раз в год исключительно для фото и видео для социальных сетей — это единственное, что вызывает у него интерес!», - заявила Камирен.

Элина Камирен просит Александра Задойнова написать официальный отказ от их дочери

По ее словам, последний раз молодой человек виделся со своей дочерью в середине августа, а до этого – полтора года назад. Причем она уверена, что и этих бы встреч не было, если бы Александр не гнался за одобрением своих подписчиков, следящих за его жизнью в социальной сети Instagram.

Бывшая звезда телестройки утверждает, что во время последнего визита Задойнова к Саше, та его даже не узнала – испугалась и не поняла, кто стоит перед ней.

Элина Камирен просит Александра Задойнова написать официальный отказ от их дочери

«Сашуля не узнала его и сказала, что у нее есть «мамика и бабика»! Все просто: судить нужно не по словам, а по поступкам, участию… А этого нет! В последнюю встречу дочь не поняла, кто этот дядя… Она его не знает. Саша, ты вставляешь мне палки в колеса. Откажись от прав. Я прощу все долги по алиментам», - подытожила Элина.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 06:59

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