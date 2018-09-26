Сегодня бизнес в Москве чувствует себя более комфортно – Владимир Ефимов

«За январь-июнь 2018 года в Москве индивидуальными предпринимателями были оформлены более 66 тыс. патентов. За аналогичный период 2017 года было выдано около 55 тыс. разрешений. Таким образом, в этом году мы выдали на 17% больше патентов. Рост поступлений в бюджет от работы столичной системы патентования составил более 700 млн рублей», – рассказал глава Департамента экономической политики и развития Москвы Владимир Ефимов.«Рост объемов поступлений в бюджет от продажи патентов, увеличение количества оформленных разрешительных документов – все это говорит об активизации предпринимательской деятельности в столице. Со своей стороны, Правительство Москвы делает все для того, чтобы малый и средний бизнес развивались более эффективно. Мы реализуем множество бизнес-программ и проектов, улучшаем работу муниципального транспортного сегмента, развиваем общественные пространства в районах Москвы. Рост показателей по патентованию свидетельствует о том, что сегодня малый и средний бизнес в Москве чувствует себя более комфортно», – отметил Ефимов.Патентная система – государственный механизм налогов и сборов, рассматривающий право индивидуального предпринимателя на ведение той либо иной деловой активности. Суть патентного налогообложения заключается в сборе и подаче в местный разрешительный орган установленного пакета документов, подтверждающего способность субъекта проводить операции в выбранной сфере деятельности. После оплаты установленного налогового взноса и согласования деятельности в разрешительном органе, субъект получает государственный патент. Как правило, срок действия патента – один год.