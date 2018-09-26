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В РФ восстановят производство легендарных фотоаппаратов «Зенит»

Немецкие производители оптических систем Leica совместно с российскими специалистами из Красногорского предприятия имени Зверева выпустят лимитированное количество легендарного фотоаппарата «Зенит». Сообщается, что гаджет будут продавать как в России, так и в Европе, а ориентировочная стоимость составит 5 000 – 6 000 евро.

В РФ восстановят производство легендарных фотоаппаратов «Зенит»


На данный момент запланировано производство 500 экземпляров, все они получат индивидуальный номер и модель в специальной упаковке. По словам менеджеров Leica, такая высокая цена связана с нынешними реалиями выпуска оптической техники, зато фотоаппарат сможет стать универсальным устройством снимая как узкие портреты, так и широкие пейзажи. Кроме того, им смогут пользоваться как новички, так и эксперты.

Стоит напомнить, что «Зенит» является советским фотоаппаратом, который выпускался Красногорским заводом имени героя Социалистического труда С. А. Зверева с 1952 по 1956 годы. За этот период времени было произведено не менее 35 000 устройств, а вскоре оно и вовсе получило широкую известность, став одним из первых однообъективных зеркальных фотоаппаратов в мире.


 
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Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:55

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