В РФ восстановят производство легендарных фотоаппаратов «Зенит»

На данный момент запланировано производство 500 экземпляров, все они получат индивидуальный номер и модель в специальной упаковке. По словам менеджеров Leica, такая высокая цена связана с нынешними реалиями выпуска оптической техники, зато фотоаппарат сможет стать универсальным устройством снимая как узкие портреты, так и широкие пейзажи. Кроме того, им смогут пользоваться как новички, так и эксперты.Стоит напомнить, что «Зенит» является советским фотоаппаратом, который выпускался Красногорским заводом имени героя Социалистического труда С. А. Зверева с 1952 по 1956 годы. За этот период времени было произведено не менее 35 000 устройств, а вскоре оно и вовсе получило широкую известность, став одним из первых однообъективных зеркальных фотоаппаратов в мире.