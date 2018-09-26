По словам Даши Друзьяк, Антон Беккужев поставляет звездам шоу-бизнеса эскортниц из «Дома-2»

Девушка рассказала, как мужчина сначала приютил ее, обещая продвижений в шоу-бизнесе, а после изнасиловал и выкинул среди ночи на улицу, и теперь она не только осталась без крыши над головой, но еще и с ребенком, поскольку их половой акт привел к беременности.На программе мало кто поверил словам Даши, поскольку все решили, что она попросту решила пропиариться за счет певца, однако был момент, когда зрители «Дома-2» решили, что экс-участница говорит правду.Все дело в том, что Друзьяк рассказала очень интересную информацию про Антона Беккужев, которого многие знают как главного редактора домовского журнала. По ее словам, у молодого человека есть и другая деятельность, приносящая очень большие доходы.Если верить девушке, то именно Антон поставляет звездам отечественного шоу-бизнеса эскортниц, большая часть которых участвовали или до сих пор участвуют в съемках телестройки.Впрочем, доказательств Даша никаких не предоставила, а потому относится ли к этому серьезно, решать зрителям, так как за все время своего нахождения в периметре она доказала, что некоторым ее словам верить точно не стоит.