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По словам Даши Друзьяк, Антон Беккужев поставляет звездам шоу-бизнеса эскортниц из «Дома-2»

Несколько недель назад бывшая участница телепроекта «Дом-2» Дарья Друзьяк побывала на программе у Андрея Малахова, где пыталась доказать публике, что на самом деле популярный исполнитель Александр Серов не такой уж и хороший, ведь за улыбчивой приятной внешностью скрывается настоящий тиран.

По словам Даши Друзьяк, Антон Беккужев поставляет звездам шоу-бизнеса эскортниц из «Дома-2»


Девушка рассказала, как мужчина сначала приютил ее, обещая продвижений в шоу-бизнесе, а после изнасиловал и выкинул среди ночи на улицу, и теперь она не только осталась без крыши над головой, но еще и с ребенком, поскольку их половой акт привел к беременности.

На программе мало кто поверил словам Даши, поскольку все решили, что она попросту решила пропиариться за счет певца, однако был момент, когда зрители «Дома-2» решили, что экс-участница говорит правду.

Все дело в том, что Друзьяк рассказала очень интересную информацию про Антона Беккужев, которого многие знают как главного редактора домовского журнала. По ее словам, у молодого человека есть и другая деятельность, приносящая очень большие доходы.

По словам Даши Друзьяк, Антон Беккужев поставляет звездам шоу-бизнеса эскортниц из «Дома-2»


Если верить девушке, то именно Антон поставляет звездам отечественного шоу-бизнеса эскортниц, большая часть которых участвовали или до сих пор участвуют в съемках телестройки.

Впрочем, доказательств Даша никаких не предоставила, а потому относится ли к этому серьезно, решать зрителям, так как за все время своего нахождения в периметре она доказала, что некоторым ее словам верить точно не стоит.


 
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ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:54

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