Алена Водонаева рассказала, что после смерти Аллы Пугачевой будет с её детьми

"Могу лишь сказать, что сама бы на такое не пошла, как не решилась бы родить в 56 от 78-летнего супруга, как это сделали Эммануил Виторган с женой Ириной (если это не очередная история с суррогатной матерью). Конечно, все они заслуживают уважения за смелость, но я не такая отважная, и у меня более строгие взгляды на родительство. Не такие эгоистичные...", - размышляет бывшая участница Популярного телепроекта.

"Во сколько лет эти дети останутся без родителей? Смогут ли их папы и мамы поддерживать своих юных активных детей в их увлечениях и играх, когда те подрастут? Не воспитают ли маленьких старичков? Но, с другой стороны, огромное количество людей провели все свое детство с бабушками и дедушками, пока родители тяжелым трудом добывали средства на хлеб насущный", - подытожила свой спич Водонаева.

В этот раз девушка захотела порассуждать о детях Аллы Пугачевой. И хоть Примадонне глубоко плевать на Алёну и её "далекоидущие" выводы, Водонаева всё же решила высказать собственное мнение.Причём, надо сказать, что сделала она это весьма некорректно и затронула тему смерти Аллы Борисовны, которая ещё находится в добром здравии. Хотя Водонаева сразу сказала, что осуждать Пугачёву не готова.Дальше она как бы спрашивает, во сколько лет эти детишки останутся без папы-мамы, когда те умрут.