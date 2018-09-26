АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-5 лучших смартфонов 2018 года по отзывам пользователей
EUR 77.38 USD 65.82
Курс валют на 26.09.2018

Смартфон Huawei Mate 20 Pro обошел iPhone XS в рейтинге DxOMark

Китайская соцсеть Weibo пополнилась интересным снимком, на котором, возможно, показан грядущий рейтинг DxOMark. Среди неожиданностей стоит выделить наличие в списке пока не анонсированных девайсов OnePlus 6T, Google Pixel 3, Huawei Mate 20 Pro. Новые модели iPhone - XS и XS Max тоже попали в перечень.

Смартфон Huawei Mate 20 Pro обошел iPhone XS в рейтинге DxOMark


Фотография была опубликована блогером с многочисленным количеством подписчиков, поэтому информацию можно считать подлинной. Он сообщил, что информация была получена напрямую из сети DxoMark, поэтому её стоит детальнее изучить. Первое место досталось смартфону Huawei Mate 20 Pro – 116 баллов, в ТОП-3 попал и Google Pixel 3 – 103 балла, у iPhone XR — 100 баллов.

Напомним, что Google Pixel 3 анонсируют уже через 2 недели, а модель, занявшую первое место - Huawei Mate 20 Pro должны впервые показать уже 16 октября.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 23:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Летающий автомобиль Transition готовится к выходу
Смартфон Huawei Mate 20 Pro обошел iPhone XS в
Ученые из России сохранили свойства топлива после
Эксперты предложили решения нескольких проблем
Компания Microsoft выпустила приложения Office
Американские ученые предложили ввести в школах
Оксана Самойлова обсудила будущее своей дочери с
Ученые предложили систему обнаружения свинца в
Эксперты составили рейтинг преимуществ KIA Rio
Ученый: «Бунта роботов» в ближайшем будущем не
Компания Alibaba представила робота-портье Space
Сегодня бизнес в Москве чувствует себя более
В РФ восстановят производство легендарных
По словам Даши Друзьяк, Антон Беккужев поставляет
Алена Водонаева рассказала, что после смерти Аллы
Ани Лорак опубликовала снимок в слишком
Ученый обнаружил зигзагообразный корабль
Галина Польских опровергла слухи о госпитализации
По мнению публики, Ксения Бородина старается во
Максим Виторган и Ксения Собчак повздорили прямо
В Сети появилась информация о новом поколении
Печальная Юлия Савичева напугала своих поклонников
Рыба необычных пестрых цветов получила название в
Сергей Собянин объявил об увеличении
Сергей Кучеров прилетел на Остров любви ради Юлии
Александр Гобозов закрутил роман с похожей на
В Испании причиной гибели ребенка в ДТП стал
Анне Вески рассказала о причине развода с первым
Эксперты составили ТОП-10 самых популярных в
Учёные рассказали о неожиданной пользе какао
Просмотреть все новости