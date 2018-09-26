Смартфон Huawei Mate 20 Pro обошел iPhone XS в рейтинге DxOMark
Китайская соцсеть Weibo пополнилась интересным снимком, на котором, возможно, показан грядущий рейтинг DxOMark. Среди неожиданностей стоит выделить наличие в списке пока не анонсированных девайсов OnePlus 6T, Google Pixel 3, Huawei Mate 20 Pro. Новые модели iPhone - XS и XS Max тоже попали в перечень.
Фотография была опубликована блогером с многочисленным количеством подписчиков, поэтому информацию можно считать подлинной. Он сообщил, что информация была получена напрямую из сети DxoMark, поэтому её стоит детальнее изучить. Первое место досталось смартфону Huawei Mate 20 Pro – 116 баллов, в ТОП-3 попал и Google Pixel 3 – 103 балла, у iPhone XR — 100 баллов.
Напомним, что Google Pixel 3 анонсируют уже через 2 недели, а модель, занявшую первое место - Huawei Mate 20 Pro должны впервые показать уже 16 октября.
Фотография была опубликована блогером с многочисленным количеством подписчиков, поэтому информацию можно считать подлинной. Он сообщил, что информация была получена напрямую из сети DxoMark, поэтому её стоит детальнее изучить. Первое место досталось смартфону Huawei Mate 20 Pro – 116 баллов, в ТОП-3 попал и Google Pixel 3 – 103 балла, у iPhone XR — 100 баллов.
Напомним, что Google Pixel 3 анонсируют уже через 2 недели, а модель, занявшую первое место - Huawei Mate 20 Pro должны впервые показать уже 16 октября.
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 23:15