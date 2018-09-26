По мнению публики, Ксения Бородина старается во всем подражать Ольге Бузовой

«Завтра понедельник и опять расписание на неделю бешеное, съемки на съёмках съёмками погоняя: когда успеть то все? Люблю свою работу, но вот только жалею, что 24 часа в сутках, это совсем мало для Москвы, нам бы 48, может мы все бы успевали( хочется разорваться и дома быть и на работе и в детский сад за Теюшей, и к Мару в школу, и к косметологу, и на массаж, и в магазин, и на педикюр хочу, а ещё мечтаю в кино с мужем, мы вдвоём, про зал я вообще молчу, стыд и позор, не была там сто лет наверно», - написала она несколько дней назад.

Ходили слухи, что супруга Курбана Омарова даже отказалась работать с Олей на одной съемочной площадке, а потому длительное время их рабочие дни на Поляне практически не пересекались. Однако сейчас продюсеры решили взять выгоду с разговоров о соперничестве двух ведущих, создав шоу «Бородина против Бузовой», в котором девушкам приходится трудиться вместе.Впрочем, разговоры о том, что Бородина тяжело переносит триумф своей коллеги, нельзя назвать выдумкой хейтеров, ведь в первое время теледиве действительно было сложно. Но за много месяцев она смирилась с той мыслью, что повторить успех Бузовой не сможет, и начала всячески показывать, что счастье вовсе не в славе и деньгах, а в семейных ценностях.И все бы ничего, да только поклонники Бузовой решили, что Ксения решила во всем копировать их любимицу, создавая видимость своей занятости. Ведь ни для кого не секрет, что у Оли рабочий график расписан почасово на 3 года вперед и если кому и действительно не хватает времени в сутках, так это ей, но никак не Бородиной.