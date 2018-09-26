Галина Польских опровергла слухи о госпитализации

Польских в интервью СМИ рассказала, что посетила медицинское учреждение для прохождения планового осмотра, а информацию о её плохом самочувствии стоит считать слухами.Дело в том, что перед большой поездкой, которая станет очень загруженной, актриса решила проверить, в какой форме она находится. По её словам, медики иногда ставят капельницы и прописывают витамины.