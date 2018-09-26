Галина Польских опровергла слухи о госпитализации
Отечественные издания опубликовали информацию о госпитализации 78-летней Галины Польских, однако артистка вскоре опровергла это. Сообщалось, что знаменитость пожаловалась на боли в сердце и приняла решение о прохождении обследования.
Польских в интервью СМИ рассказала, что посетила медицинское учреждение для прохождения планового осмотра, а информацию о её плохом самочувствии стоит считать слухами.
Дело в том, что перед большой поездкой, которая станет очень загруженной, актриса решила проверить, в какой форме она находится. По её словам, медики иногда ставят капельницы и прописывают витамины.
Польских в интервью СМИ рассказала, что посетила медицинское учреждение для прохождения планового осмотра, а информацию о её плохом самочувствии стоит считать слухами.
Дело в том, что перед большой поездкой, которая станет очень загруженной, актриса решила проверить, в какой форме она находится. По её словам, медики иногда ставят капельницы и прописывают витамины.
ШоуБиз
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:29