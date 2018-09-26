Максим Виторган и Ксения Собчак повздорили прямо на глазах у своих подписчиков в Instagram

«Не верю, что тебе не нравится. У тебя к поэзии вкус все-таки», - ответил мужчина.

Многие пользователи Сети считают отношения Ксении и Максима идеальными, так как даже несмотря на высокую загруженность и отсутствие времени они продолжают жить вместе и любить друг друга.Однако на днях супруги повздорили прямо на глазах у своих подписчиков в социальной сети Instagram, причем из-за поэзии. Все началось с того, что Виторган опубликовал на своей странице стихотворение, после прочтения которого возникает двоякое чувство. Пользователям оно не понравилось, как, собственно, и Ксении, о чем она предпочла написать в комментариях.Собчак все же решила настоять на своем, ответив, что действительно любит поэзию, но именно вот это произведение ей не нравится от слова «совсем».В конечном итоге глава семейства разгневался на свою жену. Он порекомендовал перечитать опубликованный им стих еще раз, а также решил, что Ксению просто смущает простота формы и примитивизм. А чтобы окончательно поставить точку в этом споре, Максим послал супругу в пятую точку.Стоит отметить, что подписчикам было интересно и одновременно очень весело наблюдать за ссорой возлюбленных, произошедшей из-за пустяка.