Максим Виторган и Ксения Собчак повздорили прямо на глазах у своих подписчиков в Instagram
Недавно известно о том, что бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» и популярная журналистка Ксения Собчак беременна и совсем скоро станет матерью во второй раз. Напомним, что теледива живет в браке с актером Максимом Виторганом и уже имеет от него сына Платона.
Многие пользователи Сети считают отношения Ксении и Максима идеальными, так как даже несмотря на высокую загруженность и отсутствие времени они продолжают жить вместе и любить друг друга.
Однако на днях супруги повздорили прямо на глазах у своих подписчиков в социальной сети Instagram, причем из-за поэзии. Все началось с того, что Виторган опубликовал на своей странице стихотворение, после прочтения которого возникает двоякое чувство. Пользователям оно не понравилось, как, собственно, и Ксении, о чем она предпочла написать в комментариях.
Собчак все же решила настоять на своем, ответив, что действительно любит поэзию, но именно вот это произведение ей не нравится от слова «совсем».
В конечном итоге глава семейства разгневался на свою жену. Он порекомендовал перечитать опубликованный им стих еще раз, а также решил, что Ксению просто смущает простота формы и примитивизм. А чтобы окончательно поставить точку в этом споре, Максим послал супругу в пятую точку.
Стоит отметить, что подписчикам было интересно и одновременно очень весело наблюдать за ссорой возлюбленных, произошедшей из-за пустяка.
Многие пользователи Сети считают отношения Ксении и Максима идеальными, так как даже несмотря на высокую загруженность и отсутствие времени они продолжают жить вместе и любить друг друга.
Однако на днях супруги повздорили прямо на глазах у своих подписчиков в социальной сети Instagram, причем из-за поэзии. Все началось с того, что Виторган опубликовал на своей странице стихотворение, после прочтения которого возникает двоякое чувство. Пользователям оно не понравилось, как, собственно, и Ксении, о чем она предпочла написать в комментариях.
«Не верю, что тебе не нравится. У тебя к поэзии вкус все-таки», - ответил мужчина.
Собчак все же решила настоять на своем, ответив, что действительно любит поэзию, но именно вот это произведение ей не нравится от слова «совсем».
В конечном итоге глава семейства разгневался на свою жену. Он порекомендовал перечитать опубликованный им стих еще раз, а также решил, что Ксению просто смущает простота формы и примитивизм. А чтобы окончательно поставить точку в этом споре, Максим послал супругу в пятую точку.
Стоит отметить, что подписчикам было интересно и одновременно очень весело наблюдать за ссорой возлюбленных, произошедшей из-за пустяка.