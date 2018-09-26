Американские ученые предложили ввести в школах «уроки мастурбации»

Специалисты считают, что вышеназванное занятие всё же имеет немало «подводных камней», например, осуждение со стороны партнера или знакомых. В последствии это может привести к серьёзной психологической травме, а также проблемам в половой жизни в дальнейшем. Поэтому ученые настоятельно рекомендуют ввести «уроки мастурбации» для подростков.Впрочем, их идея не нашла поддержки у экспертов из Гарвардского университета: по их мнению, регулярная мастурбация в конечном итоге приведёт к проблемам с сердцем. Писатель Шон Стивенсон же считает, что это занятие помогает «взрывать» настоящий гормональный коктейль.