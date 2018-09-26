Американские ученые предложили ввести в школах «уроки мастурбации»
Американские исследователи, представляющие Чепменский университет (штат Калифорния) заявили, что мастурбацию все ещё можно считать одним из самых практичных способов для достижения оргазма. По информации издания Mashable, ученые предложили ввести «уроки мастурбации» в школах, которые будут проводиться наравне с лекциями по половому воспитанию.
Специалисты считают, что вышеназванное занятие всё же имеет немало «подводных камней», например, осуждение со стороны партнера или знакомых. В последствии это может привести к серьёзной психологической травме, а также проблемам в половой жизни в дальнейшем. Поэтому ученые настоятельно рекомендуют ввести «уроки мастурбации» для подростков.
Впрочем, их идея не нашла поддержки у экспертов из Гарвардского университета: по их мнению, регулярная мастурбация в конечном итоге приведёт к проблемам с сердцем. Писатель Шон Стивенсон же считает, что это занятие помогает «взрывать» настоящий гормональный коктейль.
Специалисты считают, что вышеназванное занятие всё же имеет немало «подводных камней», например, осуждение со стороны партнера или знакомых. В последствии это может привести к серьёзной психологической травме, а также проблемам в половой жизни в дальнейшем. Поэтому ученые настоятельно рекомендуют ввести «уроки мастурбации» для подростков.
Впрочем, их идея не нашла поддержки у экспертов из Гарвардского университета: по их мнению, регулярная мастурбация в конечном итоге приведёт к проблемам с сердцем. Писатель Шон Стивенсон же считает, что это занятие помогает «взрывать» настоящий гормональный коктейль.
Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 22:15