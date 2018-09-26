Ученые предложили систему обнаружения свинца в питьевой воде с помощью смартфона

Основана система на более ранней разработке профессора электротехники и вычислительной техники Вей-Чуан Ши, который совместно с коллегами создал недорогую эластомерную линзу, способную из базового смартфона сделать прототип микроскопа. Открытие основано на сочетании нано-колориметрии и микроскопии темного поля. Технология определяет уровень допустимого содержания свинца, значение которого устанавливает Агентство по охране окружающей среды.Как рассказали исследователи, благодаря нано-колориметрии смартфонов появляется возможность быстро и недорого провести анализ питьевой воды на содержание опасного металла, причем сделать это может любой обладатель настроенного гаджета.