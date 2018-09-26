Ученые предложили систему обнаружения свинца в питьевой воде с помощью смартфона
Свинец давно признан металлом, присутствие которого отрицательно сказывается на здоровье, особо он опасен, когда попадает в питьевую воду. Исследователями Университета Хьюстона создана недорогая система, в состав которой входит смартфон и объектив, данная разработка может определить опасное содержание свинца в водопроводной воде.
Основана система на более ранней разработке профессора электротехники и вычислительной техники Вей-Чуан Ши, который совместно с коллегами создал недорогую эластомерную линзу, способную из базового смартфона сделать прототип микроскопа. Открытие основано на сочетании нано-колориметрии и микроскопии темного поля. Технология определяет уровень допустимого содержания свинца, значение которого устанавливает Агентство по охране окружающей среды.
Как рассказали исследователи, благодаря нано-колориметрии смартфонов появляется возможность быстро и недорого провести анализ питьевой воды на содержание опасного металла, причем сделать это может любой обладатель настроенного гаджета.
Основана система на более ранней разработке профессора электротехники и вычислительной техники Вей-Чуан Ши, который совместно с коллегами создал недорогую эластомерную линзу, способную из базового смартфона сделать прототип микроскопа. Открытие основано на сочетании нано-колориметрии и микроскопии темного поля. Технология определяет уровень допустимого содержания свинца, значение которого устанавливает Агентство по охране окружающей среды.
Как рассказали исследователи, благодаря нано-колориметрии смартфонов появляется возможность быстро и недорого провести анализ питьевой воды на содержание опасного металла, причем сделать это может любой обладатель настроенного гаджета.
Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 21:45