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Эксперты предложили решения нескольких проблем Samsung Galaxy Note 9

Версия Samsung Galaxy Note 9 имеет все функции, которые пользователи привыкли видеть в смартфонах данной компании. Но встречаются и некоторые незначительные недостатки, поэтому эксперты решили предложить решения этих проблем.

Эксперты предложили решения нескольких проблем Samsung Galaxy Note 9


Были жалобы на то, что кнопка S Pen не работает удаленно. Для решения этой проблемы нужно проверить раздел «Быстрые настройки», чтобы убедиться, что не выключено использование S Pen Remote. Если не получается найти эту кнопку, нужно открыть Настройки; Расширенные функции; S Pen> S Pen Remote и переключатель вверху просто включить. Если аккумулятор не дает необходимого времени работы это может быть вызвана с некоторыми приложениями, которые либо чрезмерно энергоемкие, либо плохо программируются.

Если зарядка Samsung Galaxy Note 9 занимает слишком много времени, то необходимо проверить зарядное устройство. А если смартфон не реагирует, то надо одновременно нажать несколько кнопок, таких как «Уменьшение громкости» и «Питание» их нужно удерживать около десяти секунд. Если гаджет не перезагрузился, значит, могли возникнуть серьезные проблемы с аппаратным или программным обеспечением. В этом случае следует обратиться в сервисный центр.


 
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Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 22:45

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