Эксперты предложили решения нескольких проблем Samsung Galaxy Note 9

Были жалобы на то, что кнопка S Pen не работает удаленно. Для решения этой проблемы нужно проверить раздел «Быстрые настройки», чтобы убедиться, что не выключено использование S Pen Remote. Если не получается найти эту кнопку, нужно открыть Настройки; Расширенные функции; S Pen> S Pen Remote и переключатель вверху просто включить. Если аккумулятор не дает необходимого времени работы это может быть вызвана с некоторыми приложениями, которые либо чрезмерно энергоемкие, либо плохо программируются.Если зарядка Samsung Galaxy Note 9 занимает слишком много времени, то необходимо проверить зарядное устройство. А если смартфон не реагирует, то надо одновременно нажать несколько кнопок, таких как «Уменьшение громкости» и «Питание» их нужно удерживать около десяти секунд. Если гаджет не перезагрузился, значит, могли возникнуть серьезные проблемы с аппаратным или программным обеспечением. В этом случае следует обратиться в сервисный центр.