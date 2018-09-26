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Сергей Собянин объявил об увеличении субсидирования фермерских хозяйств

Как сообщает сайт «Коммерческая тайна», правительство Москвы сообщило об увеличении субсидий сельхозпроизводителей. Такое решение было принято после встречи в июне с мэром Сергеем Собяниным фермеров Новой Москвы, они попросили об оказании поддержки.
Сергей Собянин объявил об увеличении субсидирования фермерских хозяйств

Недавно в личном блоге глава столицы сообщил об увеличении субсидий производителям молочной продукции вдвое, на треть помощь будет увеличена тем, кто занимается разведением племенного скота. На территории Троицкого и Новомосковского районов работают около 650 товаропроизводителей. Фермерские и подсобные хозяйства ежегодно поставляют на рынки Москвы более 85 тысяч тонн продукции. Из них примерно треть приходится на молочную продукцию. Финансовая помощь выделялась хозяйствам Новой Москвы с 2012 года, за пять лет в качестве субсидий перечислено 469 млн рублей. В 2018 году на эти цели заложено 124 миллиона рублей, но сумма будет увеличена, как и обещано властями столицы.


 
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Экономика
Добавил: Роман Сегодня, 19:37

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