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Ученый: «Бунта роботов» в ближайшем будущем не произойдет

Руководитель Фонда перспективных исследований Сергей Гарбук заявил, что «бунта роботов» и выхода компьютеров из-под человеческого контроля в ближайшем будущем не произойдёт. По словам ученого, робот – это такая система, которая не сможет существовать сама по себе.

Ученый: «Бунта роботов» в ближайшем будущем не произойдет


Искусственный интеллект требует поддержки со стороны технологической инфраструктуры, которая создана человеком. Сергей Гарбук полагает, что выход систем из-под контроля человека возможен, но это скорее нужно относить не к бунту, а к сбою в работе технических систем.

Фонд перспективных исследований был создан в 2012 году для содействия исследованиям и разработкам в интересах безопасности и обороны страны. Деятельность ведется по направлениям — химико-биологическому и медицинскому, информационному и физико-техническому. В конце 2015 года в ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и элементов робототехники. Сейчас фонд работает более чем над 50 проектами, для которых созданы свыше 40 лабораторий.


 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 21:15

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