Ученый: «Бунта роботов» в ближайшем будущем не произойдет
Руководитель Фонда перспективных исследований Сергей Гарбук заявил, что «бунта роботов» и выхода компьютеров из-под человеческого контроля в ближайшем будущем не произойдёт. По словам ученого, робот – это такая система, которая не сможет существовать сама по себе.
Искусственный интеллект требует поддержки со стороны технологической инфраструктуры, которая создана человеком. Сергей Гарбук полагает, что выход систем из-под контроля человека возможен, но это скорее нужно относить не к бунту, а к сбою в работе технических систем.
Фонд перспективных исследований был создан в 2012 году для содействия исследованиям и разработкам в интересах безопасности и обороны страны. Деятельность ведется по направлениям — химико-биологическому и медицинскому, информационному и физико-техническому. В конце 2015 года в ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и элементов робототехники. Сейчас фонд работает более чем над 50 проектами, для которых созданы свыше 40 лабораторий.
Искусственный интеллект требует поддержки со стороны технологической инфраструктуры, которая создана человеком. Сергей Гарбук полагает, что выход систем из-под контроля человека возможен, но это скорее нужно относить не к бунту, а к сбою в работе технических систем.
Фонд перспективных исследований был создан в 2012 году для содействия исследованиям и разработкам в интересах безопасности и обороны страны. Деятельность ведется по направлениям — химико-биологическому и медицинскому, информационному и физико-техническому. В конце 2015 года в ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и элементов робототехники. Сейчас фонд работает более чем над 50 проектами, для которых созданы свыше 40 лабораторий.
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 21:15