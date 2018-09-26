Ученый: «Бунта роботов» в ближайшем будущем не произойдет

Искусственный интеллект требует поддержки со стороны технологической инфраструктуры, которая создана человеком. Сергей Гарбук полагает, что выход систем из-под контроля человека возможен, но это скорее нужно относить не к бунту, а к сбою в работе технических систем.Фонд перспективных исследований был создан в 2012 году для содействия исследованиям и разработкам в интересах безопасности и обороны страны. Деятельность ведется по направлениям — химико-биологическому и медицинскому, информационному и физико-техническому. В конце 2015 года в ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и элементов робототехники. Сейчас фонд работает более чем над 50 проектами, для которых созданы свыше 40 лабораторий.