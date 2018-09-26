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Сергей Кучеров прилетел на Остров любви ради Юлии Ефременковой

Вот уже больше недели как бывшая участница телепроекта «Дом-2», а ныне его ведущая Юлия Ефременкова разбирается в проблемах подопечных и помогает им строить отношения на Острове любви, разочаровывая многих зрителей своим непрофессионализмом и предвзятым отношением.

Сергей Кучеров прилетел на Остров любви ради Юлии Ефременковой


Однако пару дней назад у публики появилась надежда, что девушка перестанет быть такой вредной и злобной, поскольку ее собственная личная жизнь медленно, но верно налаживается.

Напомним, что на протяжении нескольких месяцев поклонники телестройки обсуждали громкое расставание Кучерова и Ефременковой, которое произошло практически сразу после того, как Сережа сделал Юле предложение руки и сердца.

Многие уже не надеялись на то, что ребята смогут наладить общение, не говоря уже о возобновлении их отношений. Но последний визит девушки доказал обратное, ведь она не только помирилась с бывшим возлюбленным, а открыто говорила, что их чувства вновь вспыхнули друг другу и возможно все закончится свадьбой.

Сергей Кучеров прилетел на Остров любви ради Юлии Ефременковой


Впрочем некоторые зрители «Дома-2» все равно сомневались в том, что Юля и Сережа будут вместе, пока сегодня молодой человек не опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram несколько фотографий со съемочной площадке на Острове любви, где, как известно, сейчас находится его экс-избранница.

В итоге сомнения у фанатов исчезли окончательно, и они начали поздравлять парочку с окончательным примирением началом новой странице в их жизни. Сами Кучеров и Ефременкова пока никак не комментируют свой теперь совместный отдых на Сейшелах, видимо для того, чтобы их не обсуждали на Лобном.


 
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ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:34

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