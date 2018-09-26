АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-5 лучших смартфонов 2018 года по отзывам пользователей
EUR 77.38 USD 65.82
Курс валют на 26.09.2018

В Испании причиной гибели ребенка в ДТП стал планшет

В Испании в ДТП с участием автобуса перевозящего школьников погиб ребенок, причиной его смерти стал планшет. Как сообщается, в результате столкновения девочка, игравшаяся с гаджетом, с силой ударилась об него головой.

В Испании причиной гибели ребенка в ДТП стал планшет


Мать погибшей и ещё один ребенок получили незначительные травмы. Пит Уильямс, который является экспертом RAC по безопасности дорожного движения рассказал, что случившееся должно предупредить каждого родителя, который позволяет своим наследникам использовать различные гаджеты в качестве развлечения в автомобиле. Он сообщил, что ранее не слышал о подобных инцидентах, но важно понимать, что в случае аварии на высокой скорости любой жесткий объект, не привязанный внутри машины, может стать опасным.

Президент автомобильной Ассоциации Испании тоже высказался по этому поводу сказав, что существуют приспособления, которые можно использовать для крепления гаджетов.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Происшествия
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 19:31

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Alibaba представила робота-портье Space
Сегодня бизнес в Москве чувствует себя более
В РФ восстановят производство легендарных
По словам Даши Друзьяк, Антон Беккужев поставляет
Алена Водонаева рассказала, что после смерти Аллы
Ани Лорак опубликовала снимок в слишком
Ученый обнаружил зигзагообразный корабль
Галина Польских опровергла слухи о госпитализации
По мнению публики, Ксения Бородина старается во
Максим Виторган и Ксения Собчак повздорили прямо
В Сети появилась информация о новом поколении
Печальная Юлия Савичева напугала своих поклонников
Рыба необычных пестрых цветов получила название в
Сергей Собянин объявил об увеличении
Сергей Кучеров прилетел на Остров любви ради Юлии
Александр Гобозов закрутил роман с похожей на
В Испании причиной гибели ребенка в ДТП стал
Анне Вески рассказала о причине развода с первым
Эксперты составили ТОП-10 самых популярных в
Учёные рассказали о неожиданной пользе какао
«Супер - женщина»: Дженнифер Лопес демонстрирует
Зрители «Дома-2» сравнили Сашу Черно с водяным из
Brabus оснастил новый Mercedes-AMG G 63
На Google Maps появилось групповое планирование
«Российский Гарри Поттер»: Максим Галкин
В Британии подросток на спор убил свою девушку
Ученые обнаружили на Марсе большую зону жизни
Xiaomi в октябре года представит новый смартфон
В Свердловской области подростки избили инвалида
Анастасия Решетова прокомментировала слухи о
Просмотреть все новости