В Испании причиной гибели ребенка в ДТП стал планшет

Мать погибшей и ещё один ребенок получили незначительные травмы. Пит Уильямс, который является экспертом RAC по безопасности дорожного движения рассказал, что случившееся должно предупредить каждого родителя, который позволяет своим наследникам использовать различные гаджеты в качестве развлечения в автомобиле. Он сообщил, что ранее не слышал о подобных инцидентах, но важно понимать, что в случае аварии на высокой скорости любой жесткий объект, не привязанный внутри машины, может стать опасным.Президент автомобильной Ассоциации Испании тоже высказался по этому поводу сказав, что существуют приспособления, которые можно использовать для крепления гаджетов.