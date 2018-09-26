Александр Гобозов закрутил роман с похожей на актрису Кристен Стюарт девушкой

«Очень красивая девушка, очень хорошая… Похожа на Беллу из фильма «Сумерки». Раскрывать ее личность я не буду. Не хочу. Это моя жизнь. Придет время, я все обязательно расскажу», - заявил Саша.

Выяснилось, что буквально на днях экс-участник реалити-шоу познакомился с девушкой, которая, по его словам, с первого взгляда запала ему в сердце. Также он отметил, что в отличие от всех предыдущих его избранниц, эта не имеет никакого отношения к «Дому-2».Стоит отметить, это далеко не все новости связанные с Гобозовым, которые появились в Сети за последнюю неделю. Так, к примеру, бывшая звезда телестройки Анастасия Кочервей призналась, что после съемок клипа Ольги Бузовой, которые проходили в доме музыканта Андрея Ковалева, она отправилась в элитный район Москвы, куда ее пригласил экс-супруг Алианы Устиненко, и там у них произошло волшебство.Сам молодой человек пока никак не прокомментировал слова Насти. Возможно потому, что они правдивы, а возможно – его мысли заняты новой возлюбленной и ему нет дела до очередной интрижки Кочервей.