Ани Лорак опубликовала снимок в слишком откровенном платье
Популярная исполнительница Ани Лорак продолжает радовать поклонников своими фото. Впрочем, одна из её последних публикаций в Stories вызвала бурю обсуждений, ведь по мнению интернет-пользователей, знаменитость на этот раз слишком переусердствовала с образом и макияжем.
Кроме того, в глаза сразу бросилась излишняя откровенность фотографии: на ней певица запечатлена в шикарном наряде, но с очень глубоким декольте, едва сдерживающим её формы. Фанаты также не остались в восторге от чрезмерного слоя макияжа, за которым прячет своё лицо Ани Лорак.
Подписчики сделали вывод, что этот образ явно не подходит знаменитости, ведь она от природы наделена гармонией во внешности, поэтому экспериментов с ней делать не нужно.
Кроме того, в глаза сразу бросилась излишняя откровенность фотографии: на ней певица запечатлена в шикарном наряде, но с очень глубоким декольте, едва сдерживающим её формы. Фанаты также не остались в восторге от чрезмерного слоя макияжа, за которым прячет своё лицо Ани Лорак.
Подписчики сделали вывод, что этот образ явно не подходит знаменитости, ведь она от природы наделена гармонией во внешности, поэтому экспериментов с ней делать не нужно.
ШоуБиз
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:45