Ани Лорак опубликовала снимок в слишком откровенном платье

Кроме того, в глаза сразу бросилась излишняя откровенность фотографии: на ней певица запечатлена в шикарном наряде, но с очень глубоким декольте, едва сдерживающим её формы. Фанаты также не остались в восторге от чрезмерного слоя макияжа, за которым прячет своё лицо Ани Лорак.Подписчики сделали вывод, что этот образ явно не подходит знаменитости, ведь она от природы наделена гармонией во внешности, поэтому экспериментов с ней делать не нужно.