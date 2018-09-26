Эксперты составили ТОП-10 самых популярных в России дизельных легковых авто

Оказалось, что наиболее распространенной моделью считается внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. В России зарегистрировали более 86 тысячи авто данной модели. На втором месте находится Toyota Land Cruiser с отметкой более 76 тысячи единиц в РФ. Тройку лидеров закрывает Mitsubishi Pajero с уровнем распространения около 66 тысячу автомобилей.В списке оказались пикап Toyota Hilux с более чем 63 тысячи единиц и внедорожник Volkswagen Touareg с отметкой в 61 тысячу единиц. Также Mitsubishi Pajero Sport в количестве около 58 тысячи единиц, Mitsubishi L200 с более 58 тысячи единиц. На последних строчках списка оказались KIA Sorento в 55 тысячи единиц, SsangYong Kyron в 48 тысячи единиц и Hyundai Santa Fe в 48 тысяч единиц.