Эксперты составили ТОП-10 самых популярных в России дизельных легковых авто
Аналитики сообщили, что на 1 июля 2018 года на территории Российской Федерации числится более 2 миллионов легковых авто, использующих дизельный двигатель, что составляет 5% от отечественного автопарка. Экспертами был составлен ТОП-10 самых распространенных данных моделей.
Оказалось, что наиболее распространенной моделью считается внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. В России зарегистрировали более 86 тысячи авто данной модели. На втором месте находится Toyota Land Cruiser с отметкой более 76 тысячи единиц в РФ. Тройку лидеров закрывает Mitsubishi Pajero с уровнем распространения около 66 тысячу автомобилей.
В списке оказались пикап Toyota Hilux с более чем 63 тысячи единиц и внедорожник Volkswagen Touareg с отметкой в 61 тысячу единиц. Также Mitsubishi Pajero Sport в количестве около 58 тысячи единиц, Mitsubishi L200 с более 58 тысячи единиц. На последних строчках списка оказались KIA Sorento в 55 тысячи единиц, SsangYong Kyron в 48 тысячи единиц и Hyundai Santa Fe в 48 тысяч единиц.
Оказалось, что наиболее распространенной моделью считается внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. В России зарегистрировали более 86 тысячи авто данной модели. На втором месте находится Toyota Land Cruiser с отметкой более 76 тысячи единиц в РФ. Тройку лидеров закрывает Mitsubishi Pajero с уровнем распространения около 66 тысячу автомобилей.
В списке оказались пикап Toyota Hilux с более чем 63 тысячи единиц и внедорожник Volkswagen Touareg с отметкой в 61 тысячу единиц. Также Mitsubishi Pajero Sport в количестве около 58 тысячи единиц, Mitsubishi L200 с более 58 тысячи единиц. На последних строчках списка оказались KIA Sorento в 55 тысячи единиц, SsangYong Kyron в 48 тысячи единиц и Hyundai Santa Fe в 48 тысяч единиц.
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 19:10