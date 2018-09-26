Анне Вески рассказала о причине развода с первым мужем

На данный момент певица уже более 35 лет проживает в браке Бенно Бельчиковым, и эти отношения можно с уверенностью назвать успешными. Вески не любит вспоминать о бывшем муже, но отмечает его роль в её карьере – именно он стал автором её первых хитов. Причиной расставания исполнительницы и поэта стал пьяный дебош Яака Вески: жена отказалась открывать ему двери, поэтому он решил разнести её топором.Нынешний же брак артистка считает более, чем удачным, но жалеет об одном – у неё с Бенно Бельчиковым так и не родился общий ребенок (у обоих есть дочери от предыдущего брака). «Встреча с Бенно показала, какими должны быть отношения», — подытожила Вески.