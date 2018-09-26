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Анне Вески рассказала о причине развода с первым мужем

Исполнительница Анне Вески в эфире передачи «Судьба человека» рассказала о попытке сохранения брака с первым супругом Яаком Вески. Несмотря на то, что он часто поднимал на неё руку, до определенного момента ей хотелось сохранить отношения.

Анне Вески рассказала о причине развода с первым мужем


На данный момент певица уже более 35 лет проживает в браке Бенно Бельчиковым, и эти отношения можно с уверенностью назвать успешными. Вески не любит вспоминать о бывшем муже, но отмечает его роль в её карьере – именно он стал автором её первых хитов. Причиной расставания исполнительницы и поэта стал пьяный дебош Яака Вески: жена отказалась открывать ему двери, поэтому он решил разнести её топором.

Нынешний же брак артистка считает более, чем удачным, но жалеет об одном – у неё с Бенно Бельчиковым так и не родился общий ребенок (у обоих есть дочери от предыдущего брака). «Встреча с Бенно показала, какими должны быть отношения», — подытожила Вески.


 
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ШоуБиз
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 19:23

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