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В Сети появилась информация о новом поколении кроссоверов BMW X6/X6M

Уже давно ожидается дебюта BMW Х7, который должен состояться после многочисленных тизеров и промо-компаний. Но появление новых снимков в Сети указывает на то, что планируется пополнение семейства «Х» и другими обновлениями, которыми может оказаться третье поколение Х6, а так же его версия M Performance.

В Сети появилась информация о новом поколении кроссоверов BMW X6/X6M


Если начать обычным X6, то его можно представить «теплой» версией M Performance. На это указывают мускулистые воздухозаборники спереди. Не исключается, что авто оснастят 4,4-литровым двухцилиндровым двигателем V8. Даже представленный камуфляж, не может скрыть, что X6 выглядит значительно лучше, в отличие от текущей модели. В основном на это указывает переработанная задняя половина автомобиля. При этом он менее громоздкий, способствуют такому виду светодиодные изящные задние фонари, которые обращают на себя внимание, когда доходит дело до улучшений вида X6.

Полнофункциональная модель X6 M, имеет дизайн более агрессивного характера с типичными выхлопными наконечниками M quad. Массивными 21-дюймовыми колесами, нельзя скрыть новую конструкцию тормозов, которые соответствуют модернизированному двигателю.


 
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Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 20:15

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