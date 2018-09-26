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Учёные рассказали о неожиданной пользе какао

Немецкие исследователи нашли в обработанных какао-бобах витамин D2, являющийся одним из самых полезных для людей. Специалисты выяснили, что данное вещество трансформируется после просушивания зерен из витамина D.

Учёные рассказали о неожиданной пользе какао


Данный витамин, который играет важную роль в человеческом организме, делится на два типа, а именно: D2 и D3. При этом второй вид выделяет человеческая кожа, в случае если на неё попадает солнечный свет. Стоит отметить, что у детей, которые засиживаются дома, повышается риск развития рахита. Регулирующий процессы обмена кальция и фосфора витамин D2 поступает в организм людей с пищей. Его много имеется в черном шоколаде, масле какао. Он появляется в хорошо просушенных зернах. Специалисты из немецких научных центров сделали предположение, что трансформация витамина D происходит в случае попадания солнечного света непосредственно на какао-бобы.

Исследователи свою теорию решили проверить при помощи масс-спектрометрии. Было выяснено, что продукты, которые содержат данный компонент, богаты на витамин D2, однако в различных количествах. К примеру, полезного вещества содержится в больших количествах в черном шоколаде и мало в белом

Между тем исследователи не советуют злоупотреблять лакомствами, где наблюдается высокое содержание сахара и жиров для насыщения организма различными ценным микроэлементом.


 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:56

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