Brabus оснастил новый Mercedes-AMG G 63 700-сильным двигателем
Специалисты немецкого тюнера Brabus продемонстрировали в рамках выставки в Монако 700-сильную модификацию «заряженного» Mercedes-AMG G 63. Увеличенная мощность транспортного средства стала не единственной приятной неожиданностью, ведь машина также получила новый аэродинамический обвес и 2-цветный кожаный салон.
Стандартная 4,0-литровая «вомьмерка» получила измененную карту углов опережения зажигания и впрыска, также стоит отметить возросшее наддувное давление, в результате чего мотор теперь выдает около 700 лошадиных сил. С 0 до 100 км/час транспортное средство разгоняется за 4,3 секунды, что чуть быстрее версии Mercedes-AMG G 63 с стандартной силовой установкой.
Колесные арки новинки получили светодиоды, появилось и дополнительное освещение на крыше. Диаметр колёс составит 20 или 23 дюйма (в зависимости от выбора покупателя).
Стандартная 4,0-литровая «вомьмерка» получила измененную карту углов опережения зажигания и впрыска, также стоит отметить возросшее наддувное давление, в результате чего мотор теперь выдает около 700 лошадиных сил. С 0 до 100 км/час транспортное средство разгоняется за 4,3 секунды, что чуть быстрее версии Mercedes-AMG G 63 с стандартной силовой установкой.
Колесные арки новинки получили светодиоды, появилось и дополнительное освещение на крыше. Диаметр колёс составит 20 или 23 дюйма (в зависимости от выбора покупателя).
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 18:30