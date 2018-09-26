Brabus оснастил новый Mercedes-AMG G 63 700-сильным двигателем

Стандартная 4,0-литровая «вомьмерка» получила измененную карту углов опережения зажигания и впрыска, также стоит отметить возросшее наддувное давление, в результате чего мотор теперь выдает около 700 лошадиных сил. С 0 до 100 км/час транспортное средство разгоняется за 4,3 секунды, что чуть быстрее версии Mercedes-AMG G 63 с стандартной силовой установкой.Колесные арки новинки получили светодиоды, появилось и дополнительное освещение на крыше. Диаметр колёс составит 20 или 23 дюйма (в зависимости от выбора покупателя).