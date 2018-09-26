В Британии подросток на спор убил свою девушку
Ребекка Айлворд, 15-летняя девушка, была убита Джошуа Дэвисом, своим бойфрендом, который совершил преступление, заманив подругу в лес. Рассказала о причинах, которые натолкнули на такой поступок парня, мама девушки, Соня.
Джошуа Дэвис поспорил с друзьями, что он может убить свою девушку. Выиграв в споре, Джошуа получал от спорщиков завтрак, который они организуют в его любимом кафе. Девис пригласил Ребекку на свидание. Девушка была взволнована назначенной встречей, так как планировала помириться с возлюбленным после недавней ссоры.
На следующий день после встречи девушку обнаружили в нескольких милях от дома мертвой. Сам убийца поспешил встретиться с друзьями, чтобы рассказать им подробно о том, что он сделал. Парень стал отрицать обвинения после ареста, при этом он пытался обвинить своего друга. Только суд был беспристрастен, признал Джошуа Дэвиса виновным, он осужден и приговорен к 14 годам лишения свободы.
Джошуа Дэвис поспорил с друзьями, что он может убить свою девушку. Выиграв в споре, Джошуа получал от спорщиков завтрак, который они организуют в его любимом кафе. Девис пригласил Ребекку на свидание. Девушка была взволнована назначенной встречей, так как планировала помириться с возлюбленным после недавней ссоры.
На следующий день после встречи девушку обнаружили в нескольких милях от дома мертвой. Сам убийца поспешил встретиться с друзьями, чтобы рассказать им подробно о том, что он сделал. Парень стал отрицать обвинения после ареста, при этом он пытался обвинить своего друга. Только суд был беспристрастен, признал Джошуа Дэвиса виновным, он осужден и приговорен к 14 годам лишения свободы.
Происшествия
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 17:50