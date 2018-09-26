В Британии подросток на спор убил свою девушку

Джошуа Дэвис поспорил с друзьями, что он может убить свою девушку. Выиграв в споре, Джошуа получал от спорщиков завтрак, который они организуют в его любимом кафе. Девис пригласил Ребекку на свидание. Девушка была взволнована назначенной встречей, так как планировала помириться с возлюбленным после недавней ссоры.На следующий день после встречи девушку обнаружили в нескольких милях от дома мертвой. Сам убийца поспешил встретиться с друзьями, чтобы рассказать им подробно о том, что он сделал. Парень стал отрицать обвинения после ареста, при этом он пытался обвинить своего друга. Только суд был беспристрастен, признал Джошуа Дэвиса виновным, он осужден и приговорен к 14 годам лишения свободы.