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В Британии подросток на спор убил свою девушку

Ребекка Айлворд, 15-летняя девушка, была убита Джошуа Дэвисом, своим бойфрендом, который совершил преступление, заманив подругу в лес. Рассказала о причинах, которые натолкнули на такой поступок парня, мама девушки, Соня.
В Британии подросток на спор убил свою девушку


Джошуа Дэвис поспорил с друзьями, что он может убить свою девушку. Выиграв в споре, Джошуа получал от спорщиков завтрак, который они организуют в его любимом кафе. Девис пригласил Ребекку на свидание. Девушка была взволнована назначенной встречей, так как планировала помириться с возлюбленным после недавней ссоры.

На следующий день после встречи девушку обнаружили в нескольких милях от дома мертвой. Сам убийца поспешил встретиться с друзьями, чтобы рассказать им подробно о том, что он сделал. Парень стал отрицать обвинения после ареста, при этом он пытался обвинить своего друга. Только суд был беспристрастен, признал Джошуа Дэвиса виновным, он осужден и приговорен к 14 годам лишения свободы.


 
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Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 17:50

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