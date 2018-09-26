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«Российский Гарри Поттер»: Максим Галкин продемонстрировал фанатам сына-фокусника

Максим Галкин активно ведет свой аккаунт в Instagram, постоянно демонстрируя фанатам достижения своих наследников. В этот раз шоумен показал, как Гарри удивил звездного отца фокусом с кубиком.

«Российский Гарри Поттер»: Максим Галкин продемонстрировал фанатам сына-фокусника


В данном ролике можно заметить, что сын Максима Галкина и Примадонны начал увлекаться разными фокусами и магией. В видео запечатлено, как юморист запускает во дворе самолет вместе со своей дочерью Лизой. В этот момент Гарри позвал своего отца в дом, где продемонстрировал ему фокус с кубиком. Поклонники считают, что пока уровень магии не как у Дэвиса Копперфильда, но главное - желание и энтузиазм.

«Российский Гарри Поттер»: Максим Галкин продемонстрировал фанатам сына-фокусника


Многие фолловеры предположили, что шоумен из сына хочет сделать Гарри Поттера отечественного образца. Пост в течение двух часов сумел собрать свыше 370 тысяч отметок «Мне нравится» и более 450 комментариев от многочисленных фанатов знаменитого юмориста.


 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:04

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