«Российский Гарри Поттер»: Максим Галкин продемонстрировал фанатам сына-фокусника

В данном ролике можно заметить, что сын Максима Галкина и Примадонны начал увлекаться разными фокусами и магией. В видео запечатлено, как юморист запускает во дворе самолет вместе со своей дочерью Лизой. В этот момент Гарри позвал своего отца в дом, где продемонстрировал ему фокус с кубиком. Поклонники считают, что пока уровень магии не как у Дэвиса Копперфильда, но главное - желание и энтузиазм.Многие фолловеры предположили, что шоумен из сына хочет сделать Гарри Поттера отечественного образца. Пост в течение двух часов сумел собрать свыше 370 тысяч отметок «Мне нравится» и более 450 комментариев от многочисленных фанатов знаменитого юмориста.