В Свердловской области подростки избили инвалида и сняли на видео

Видеоролик в социальную сеть «ВКонтакте» попал от анонимного свидетеля происходившего. Под видео очевидец написал, что мужчина, которого избивали двое подростков, был с физическими отклонениями.«Они решили мне отомстить за то, что я видел как они хотели обворовать магазин. Я рассказал об этом продавцам и те вызвали на них полицию. Я знаю их обоих по именам» - дал показания пострадавший молодой человек. После установления личности подростков полиция произвела их задержание. Ими оказались школьник одной из местных школ и его друг, учащийся техникума.По факту избиения проводится следствие, об этом заявил Валерий Горелых, представитель МВД России по Свердловской области. 20-летнему молодому человеку госпитализация не понадобилась.