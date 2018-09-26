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Владу Кадони пришлось против воли поучаствовать в испытании «Багажник» популярного шоу «Битва экстрасенсов»

Несколько дней назад популярный ведущий телепроекта «Дом-2» Влад Кадони поделился со своими подписчиками в социальной сети Instagram неприятной историей, произошедшей с ним в один из рабочих дней.

Владу Кадони пришлось против воли поучаствовать в испытании «Багажник» популярного шоу «Битва экстрасенсов»


По словам молодого человека, проснувшись утром и собравшись ехать на съемки, он не обнаружил своего автомобиля на привычном месте, при том, что припаркован он был по всем правилам на специальной стоянке, выделенной для жителей дома и эвакуировать его не могли.

Тем не менее Влад все же позвонил в соответствующую службу, где выяснил, что транспортного средства с его номером на штрафстоянках города нет, а также выслушал предположение, что машину могли угнать или взять на время покататься.

Проведя собственное расследование, а точнее, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, Кадони выяснил, что произошло. Оказывается, его авто все-таки забрал эвакуатор, но отвез ее не на штрафстоянку, как это обычно происходит, а в соседний двор.

Владу Кадони пришлось против воли поучаствовать в испытании «Багажник» популярного шоу «Битва экстрасенсов»


«Из-за ремонта дороги, о котором МЕНЯ НИКТО не предупреждал, мою машину ПЕРЕВЕЗЛИ на эвакуаторе на расстояние 10-15 домов… Ни оставив в базе эвакуации и следа. Они ОКАЗЫВАЕТСЯ имеют на это право, более того, даже при чистке снега, если автомобиль мешает. Его просто перепарковали НИ СКАЗАВ НИ СЛОВА НИ ОДНОЙ СЛУЖБЕ!!! Нормально? 21 век!», - написал он.


В итоге ведущему телестройки и бывшему участнику шоу «Битва экстрасенсов» пришлось пройти нечто, похожее на знаменитое испытание «Багажник», и найти свою машину. Мужчина признался, что задание выполнил успешно, вот только не вложился по времени, так как поиски заняли практически 2,5 часа.


 
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ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:08

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