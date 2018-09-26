Анастасия Решетова прокомментировала слухи о своей беременности

Не так давно рэп-исполнитель Тимати сообщил, что хочет еще несколько детей, после чего опубликовал «трогательные» публикации со своей возлюбленной Анастасией Решетовой. Фанаты заподозрили, что влюбленные в тайне ото всех сыграли свадьбу. Недавно появились слухи, что модель ждет ребенка, так как она была замечена в женской консультации. Подогрела также слухи мама репера - Симона Юнусова, опубликовав видео, на котором дочка артиста Алиса заявила, что хочет сестренку или братика. Ранее Анастасия Решетова не комментировала информацию о своей беременности. Но сегодня звезда опубликовала в своем микроблоге фото с певцом, что делает редко. В кадре модель стоит за спиной реп-исполнителя.Фанаты решили, что таким способом звезда подиума спрятала округлившийся живот. Один из фолловеров задал Анастасии Решетовой провокационный вопрос, написав, что видел ее в клиническом госпитале Лапино. Знаменитость не медлила с ответом, заявив, что он с кем-то ее спутал. Однако слова звезды поклонников не убедили. Фанаты до сих пор считают, что возлюбленная Тимати скоро родит артисту ребенка.