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«Супер - женщина»: Дженнифер Лопес демонстрирует накаченные бицепсы

Дженнифер Лопес порадовала своих поклонников отличной физической формой. На фотографии в Instagram она демонстрирует накаченные бицепсы.

«Супер - женщина»: Дженнифер Лопес демонстрирует накаченные бицепсы


Певица выставила фото на своей странице в Instagram, где она в красном платье с открытым верхом, демонстрирует свою прекрасную физическую подготовку. Под снимком Дженнифер Лопес написала пост: - «Я стала чувствовать себя сильной, хотя даже не предполагала, что смогу заниматься 27 дней без выходных. Я много работала, путешествовала, но из графика тренировок не выбивалась. Я продолжу занятия спортом и предстану перед Вами ещё более совершенной».

Многие поклонники творчества певицы приятно удивились накаченным бицепсам артистки. Они похвалили её за упорный труд и отметили, что Дженнифер Лопес стала похожа на «Супер - женщину».


 
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ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 18:43

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