«Супер - женщина»: Дженнифер Лопес демонстрирует накаченные бицепсы

Певица выставила фото на своей странице в Instagram, где она в красном платье с открытым верхом, демонстрирует свою прекрасную физическую подготовку. Под снимком Дженнифер Лопес написала пост: - «Я стала чувствовать себя сильной, хотя даже не предполагала, что смогу заниматься 27 дней без выходных. Я много работала, путешествовала, но из графика тренировок не выбивалась. Я продолжу занятия спортом и предстану перед Вами ещё более совершенной».Многие поклонники творчества певицы приятно удивились накаченным бицепсам артистки. Они похвалили её за упорный труд и отметили, что Дженнифер Лопес стала похожа на «Супер - женщину».