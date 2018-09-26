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В суде Северной столицы РФ рассматривается дальнейшая судьба бездомных животных

Первое открытое заседание прошло в Северной столице РФ, в ходе которого рассматривался иск против программы, направленной на регулирование численности бездомных животных. При этом неравнодушные петербуржцы заполнили весь зал.

В суде Северной столицы РФ рассматривается дальнейшая судьба бездомных животных


Программа отлова животных, действующая в России, предусматривает после отлова последующую стерилизацию, вакцинацию и чипирование собак. Животные отаускаются в условия привычной среды обитания после всех необходимых процедур. Успешно работает данная программа в РФ уже 13 лет, показав при этом свою эффективность. Только истец Светлана Антонова совсем другого мнения, она считает не эффективной программу гуманного регулирования численности бездомных животных, ее необходимо признать недействительной, так как так как на улице животные нарушают безопасность окружающей среде, сообщает ПолитЭксперт.

Истец в суде не смог четко выразить формулировку своих требований, в большинстве своем, речь сопровождали эмоции. Антонова так и не смогла подтвердить статистику нападений на людей бездомных животных. Ко всему прочему, удалось выяснить, что как она, так и ее родственники никогда не страдали от причиненного ущерба домашними животными.

Согласно ситуации, Антонова явно злоупотребляет своим правом. Согласно закона, выступать истцом может только пострадавшая сторона. После первого заседания уже запланировано проведение второго, состоится которое через две недели. За это время суд дал возможность подготовить конкретные данные как ответчику (в лице правительства Петербурга), так и непосредственно истцу.


 
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Общество
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 16:45

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