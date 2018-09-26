Xiaomi в октябре года представит новый смартфон премиум-класса Mi Mix 3

Данное устройство может конкурировать со смартфонами Samsung, а также Apple. Лин Бин, являющийся президентом Xiaomi, в августе показал дизайн предстоящей версии Mi Mix 3. Им был опубликован снимок предстоящего смартфона, имеющего полноэкранный дисплей без выреза. Из фото видно, что датчики, передняя камера, а также динамик находятся позади дисплея. На задней панели телефона есть ручной слайдер. Его следует сдвигать вручную для открытия передней камеры, динамика и прочих датчиков. В начале сентября Донован Сун, являющийся директором отдела управления продуктами компании Xiaomi, опубликовал в Twitter фото предстоящей версии Mi Mix 3 с минимальными рамками, намекая, что она будет готова к 5G. Модель должна получить 5,99-дюймовый дисплей Full-HD+ 18:9, заднюю двойную ИИ-камеру, считыватель отпечатков пальцев, Snapdragon 845, сочетающийся с Adreno 630, передний датчик для селфи на 20 Мп, АКБ на 4 000 мАч, поддержку беспроводной зарядки Qi.Xiaomi должна выпустить две вариации Mi Mix 3. Речь идёт о стандартной версии с ОЗУ на 6 Гб, а также 8 Гб. Устройства оснащаются ПЗУ на 64, 128, 256 Гб. Согласно ожиданиям, смартфон будет представлен к концу октября.