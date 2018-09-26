АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-5 лучших смартфонов 2018 года по отзывам пользователей
EUR 77.38 USD 65.82
Курс валют на 26.09.2018

Xiaomi в октябре года представит новый смартфон премиум-класса Mi Mix 3

Xiaomi в октябре текущего года представит новый свой смартфон премиум-класса, который получил название Mi Mix 3. Согласно ожиданиям, новинка представит лучшие функции и характеристики в своем классе, включая поддержку 5G, а также уникальный механизм слайдер-камеры.

Xiaomi в октябре года представит новый смартфон премиум-класса Mi Mix 3


Данное устройство может конкурировать со смартфонами Samsung, а также Apple. Лин Бин, являющийся президентом Xiaomi, в августе показал дизайн предстоящей версии Mi Mix 3. Им был опубликован снимок предстоящего смартфона, имеющего полноэкранный дисплей без выреза. Из фото видно, что датчики, передняя камера, а также динамик находятся позади дисплея. На задней панели телефона есть ручной слайдер. Его следует сдвигать вручную для открытия передней камеры, динамика и прочих датчиков. В начале сентября Донован Сун, являющийся директором отдела управления продуктами компании Xiaomi, опубликовал в Twitter фото предстоящей версии Mi Mix 3 с минимальными рамками, намекая, что она будет готова к 5G. Модель должна получить 5,99-дюймовый дисплей Full-HD+ 18:9, заднюю двойную ИИ-камеру, считыватель отпечатков пальцев, Snapdragon 845, сочетающийся с Adreno 630, передний датчик для селфи на 20 Мп, АКБ на 4 000 мАч, поддержку беспроводной зарядки Qi.

Xiaomi должна выпустить две вариации Mi Mix 3. Речь идёт о стандартной версии с ОЗУ на 6 Гб, а также 8 Гб. Устройства оснащаются ПЗУ на 64, 128, 256 Гб. Согласно ожиданиям, смартфон будет представлен к концу октября.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:23

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Xiaomi в октябре года представит новый смартфон
В Свердловской области подростки избили инвалида
Анастасия Решетова прокомментировала слухи о
Владу Кадони пришлось против воли поучаствовать в
Студенты из Украины изобрели искусственное сало
В суде Северной столицы РФ рассматривается
Подэкранный сканер в Samsung Galaxy S10 сможет
В Москве неизвестные взорвали банкомат и похитили
Галина Польских попала в больницу с сердечными
Пользователь YouTube обнаружил вблизи Сатурна
Составлен ТОП-5 лучших смартфонов 2018 года по
Ксения Царицына потратила на повторную свадьбу 25
Рита Марсо впервые за 6 лет побывала на съемочной
NASA нашли потерянный марсоход Opportunity
Volkswagen представит в Детройте спортивную
«Слишком наиграна, она уже не та…»: Иван Барзиков
Составлен ТОП-10 лучших смартфонов в ценовой
В Воронеже 9-ти месячный мальчик умер во сне
СМИ: Молодая любовница Евгения Петросяна владеет
Ученые: Скорость решения задач зависит от
В Башкирии в подъезде многоэтажки нашли тело
Алиана Устиненко перестаралась в фотошопе и
Эксперты: Себестоимость комплектующих iPhone XS
Владелец Lada Granta отсудил у дилера трехкратную
В Ленобласти в машине нашли завёрнутое в
Рэпер Lil Xan оказался в больнице из-за
Илья Яббаров заявил, что покинул телепроект
Госдума единогласно одобрила поправки Владимира
Алена Савкина выбыла из конкурса «Человек года» и
Астрономы: "Дракониды" прилетят на Землю в ночь с
Просмотреть все новости