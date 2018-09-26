Подэкранный сканер в Samsung Galaxy S10 сможет выявлять поддельные отпечатки пальцев

В описании данной технологии содержится примерный принцип ее работы. В течение проверки отпечатка сканер воздействует на поверхность пальца излучением разной интенсивности во избежание неточности. В результате выходит значительно более четкое изображение, которое и сверяется с первоначальным. И, если предыдущее поколение сканеров было не столь точным, то данная модель практически исключает возможность случайного срабатывания на пальце, отпечаток которого напоминает владельца.По мнению аналитиков, Galaxy Х10 будет обладать данной технологией, впрочем, подтвержденных данных касательно этого пока не поступало.