Галина Польских попала в больницу с сердечными болями

Артистка некоторое время назад перенесла хирургическое вмешательство. Медицинские работники постоянно следят за состоянием здоровья кинозвезды. Как стало известно, в данное время артистка находится в московском медучреждении на обследовании.Галина Польских является российской театральной актрисой и киноактрисой. Она полюбилась зрителю по ролям в кинофильмах "Я шагаю по Москве", "Любить по-русски", "Тени исчезают в полдень".