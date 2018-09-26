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Галина Польских попала в больницу с сердечными болями

Галина Польских, являющаяся народной артисткой РСФСР, попала в московскую клинику. Как стало известно, актриса жаловалась на сердечные боли.

Галина Польских попала в больницу с сердечными болями


Артистка некоторое время назад перенесла хирургическое вмешательство. Медицинские работники постоянно следят за состоянием здоровья кинозвезды. Как стало известно, в данное время артистка находится в московском медучреждении на обследовании.

Галина Польских попала в больницу с сердечными болями


Галина Польских является российской театральной актрисой и киноактрисой. Она полюбилась зрителю по ролям в кинофильмах "Я шагаю по Москве", "Любить по-русски", "Тени исчезают в полдень".


 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:13

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