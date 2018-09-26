В Москве неизвестные взорвали банкомат и похитили 3 миллиона рублей
На юго-западе Москвы неизвестные взорвали банкомат отделения «Райффайзенбанка». Деньги, в количестве около 3 миллионов рублей, были похищены.
25 сентября в отделение полиции поступило сообщение о том, что на улице Грина дом № 11, в отделении «Райффайзенбанка» был взорван банкомат. На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы. После проведения первичной экспертизы установлено, что взрыв произошёл при помощи воздушно-газовой смеси. Во время взрыва никто не пострадал.
Отделение банка продолжает работу в штатном режиме. Банкомат восстановлению не подлежит и будет установлен новый. Деньги в количестве около трёх миллионов рублей были похищены неизвестными лицами. По факту взрыва и кражи ведётся расследование.
25 сентября в отделение полиции поступило сообщение о том, что на улице Грина дом № 11, в отделении «Райффайзенбанка» был взорван банкомат. На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы. После проведения первичной экспертизы установлено, что взрыв произошёл при помощи воздушно-газовой смеси. Во время взрыва никто не пострадал.
Отделение банка продолжает работу в штатном режиме. Банкомат восстановлению не подлежит и будет установлен новый. Деньги в количестве около трёх миллионов рублей были похищены неизвестными лицами. По факту взрыва и кражи ведётся расследование.
Происшествия
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 16:27