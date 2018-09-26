В Москве неизвестные взорвали банкомат и похитили 3 миллиона рублей

25 сентября в отделение полиции поступило сообщение о том, что на улице Грина дом № 11, в отделении «Райффайзенбанка» был взорван банкомат. На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы. После проведения первичной экспертизы установлено, что взрыв произошёл при помощи воздушно-газовой смеси. Во время взрыва никто не пострадал.Отделение банка продолжает работу в штатном режиме. Банкомат восстановлению не подлежит и будет установлен новый. Деньги в количестве около трёх миллионов рублей были похищены неизвестными лицами. По факту взрыва и кражи ведётся расследование.