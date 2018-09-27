"Эскимосский поцелуй": Меган Маркл потёрлась носом с гостем выставки

На мероприятие Герцогиня Сассекская прибыла на машине с личным секретарем Эми Пикерилл. Меган Маркл выбрала для данного события платье черного цвета, которое было специально переделано из оригинала для герцогини. В наряде заменили на рукавах ткань и длину юбки, к которой был добавлен пояс и глубокий разрез. Образ герцогиня дополнила клатчем от Givenchy, а также туфлями от Aquazzura Deneuve Bow Pump. Для Меган Маркл в академии художеств провели экскурсию. Она смогла увидеть экспонаты, которые были привезены из Океании и Австралии. Скоро принц Гарри с супругой отправится туда в их первую официальную поездку.Герцогиня Сассекская на мероприятии во время общения с представителями народа маори исполнила традиционное приветствие хунги - это когда прикасаются носом к носу собеседника. Данное приветствие традиционное для Австралии, стран Новой Зеландии, Фиджи и Тонга. Его также называют "эскимосским поцелуем".