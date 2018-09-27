Hyundai показал свой новый i30 Fastback N

Hyundai i30 Fastback N является третьим представителем «заряженного» N-семейства. Южнокорейский бренд оснащён новинками, которые компания не стала держать в секрете. Бензиновый двигатель объёмом 2,0 л. с турбонадувом представлен в двух вариантах мощности. Максимальный крутящий момент для обоих вариантов может временно увеличиваться. Механическая коробка передач имеет шесть ступеней переключения. Максимальная скорость разгона составляет 6,1 секунды на 100 километров.Автомобиль Hyundai i30 Fastback N установил рекорд скорости во время заезда между Римом и Парижем. Расстояние между этими деревнями в Западной Дании южнокорейский автомобиль преодолел за 8 минут 18 секунд.