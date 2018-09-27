Компания Vivo планирует представить новый смартфон среднего класса V9 Pro
Vivo скоро представит смартфон новой модели V9 Pro, относящейся к среднему классу. В марте текущего года он был анонсирован как преемник V9.
Модель очень напоминает собой V9, при этом оба телефона оборудованы двойной задней камерой, вырезом на дисплее, а также большим 6,3 дюймовым экраном. На задней панели фотокамера V9 Pro включает 13-мегапиксельный первичный и 2-мегапиксельный вторичный датчики. На передней панели у телефона 16-мегапиксельная матрица.
Размер экрана V9 Pro соответствует данным V9. Это 6,3-дюймовый FullView Display 2.0, соотношение сторон 19:9. Новинка оборудована 6 Гб ОЗУ, показатель встроенной памяти соответствует 64 Гб, расширяемой до 256 Гб. Также отмечается, что в V9 Pro такая же аппаратная настройка, как и в его старшем брате V11 Pro. Установлен в смартфон чипсет Qualcomm Snapdragon 660 AIE, который известен работой с искусственным интеллектом, а также графический процессор AI Engine и Adreno 512.
Работает V9 Pro на ОС Android 8.1 Oreo. Поставляется смартфон с аккумулятором емкостью 3260 мАч. При этом Vivo утверждает, что возможности V9 Pro позволяют обеспечить для батареи длительный срок службы.
Модель очень напоминает собой V9, при этом оба телефона оборудованы двойной задней камерой, вырезом на дисплее, а также большим 6,3 дюймовым экраном. На задней панели фотокамера V9 Pro включает 13-мегапиксельный первичный и 2-мегапиксельный вторичный датчики. На передней панели у телефона 16-мегапиксельная матрица.
Размер экрана V9 Pro соответствует данным V9. Это 6,3-дюймовый FullView Display 2.0, соотношение сторон 19:9. Новинка оборудована 6 Гб ОЗУ, показатель встроенной памяти соответствует 64 Гб, расширяемой до 256 Гб. Также отмечается, что в V9 Pro такая же аппаратная настройка, как и в его старшем брате V11 Pro. Установлен в смартфон чипсет Qualcomm Snapdragon 660 AIE, который известен работой с искусственным интеллектом, а также графический процессор AI Engine и Adreno 512.
Работает V9 Pro на ОС Android 8.1 Oreo. Поставляется смартфон с аккумулятором емкостью 3260 мАч. При этом Vivo утверждает, что возможности V9 Pro позволяют обеспечить для батареи длительный срок службы.
Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 05:41