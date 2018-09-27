Компания Vivo планирует представить новый смартфон среднего класса V9 Pro

Модель очень напоминает собой V9, при этом оба телефона оборудованы двойной задней камерой, вырезом на дисплее, а также большим 6,3 дюймовым экраном. На задней панели фотокамера V9 Pro включает 13-мегапиксельный первичный и 2-мегапиксельный вторичный датчики. На передней панели у телефона 16-мегапиксельная матрица.Размер экрана V9 Pro соответствует данным V9. Это 6,3-дюймовый FullView Display 2.0, соотношение сторон 19:9. Новинка оборудована 6 Гб ОЗУ, показатель встроенной памяти соответствует 64 Гб, расширяемой до 256 Гб. Также отмечается, что в V9 Pro такая же аппаратная настройка, как и в его старшем брате V11 Pro. Установлен в смартфон чипсет Qualcomm Snapdragon 660 AIE, который известен работой с искусственным интеллектом, а также графический процессор AI Engine и Adreno 512.Работает V9 Pro на ОС Android 8.1 Oreo. Поставляется смартфон с аккумулятором емкостью 3260 мАч. При этом Vivo утверждает, что возможности V9 Pro позволяют обеспечить для батареи длительный срок службы.