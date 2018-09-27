Учёные: Лук является профилактикой от онкологии

Лук давно известен своими качествами, положительно влияющими на организм человека. Это прекрасное средство профилактики против простудных заболеваний. Американские исследователи после проведения ряда экспериментов и анализа полученных данных установили, что лук - не только средство профилактики от простуды. Люди, которые мало или вовсе не принимают лук в пищу, более подвержены онкологическим заболевания, нарушению работы сердечно-сосудистой системы, диабету и кариесу.Специалисты советуют во избежание этих недугов регулярно принимать в пищу лук примерно 1-2 раза в неделю. Полезные флавоноиды и сера, входящие в состав лука, позволят не допустить рака яичников, прямой кишки и гортани. Входящие в состав микроэлементы необходимы для снижения уровня сахара в крови. Принимать лук советуют в сыром виде.Все знают, что после принятия в пищу сырого лука из полости рта может ощущаться неприятный запах. Специалисты уверяют, что именно он является лучшим средством профилактики зубов от кариеса.