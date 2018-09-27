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Учёные: Лук является профилактикой от онкологии

Американские исследователи установили, что лук является очень эффективным средством в борьбе с онкологией и кариесом. Принимать лук специалисты советуют в сыром виде.

Учёные: Лук является профилактикой от онкологии


Лук давно известен своими качествами, положительно влияющими на организм человека. Это прекрасное средство профилактики против простудных заболеваний. Американские исследователи после проведения ряда экспериментов и анализа полученных данных установили, что лук - не только средство профилактики от простуды. Люди, которые мало или вовсе не принимают лук в пищу, более подвержены онкологическим заболевания, нарушению работы сердечно-сосудистой системы, диабету и кариесу.

Специалисты советуют во избежание этих недугов регулярно принимать в пищу лук примерно 1-2 раза в неделю. Полезные флавоноиды и сера, входящие в состав лука, позволят не допустить рака яичников, прямой кишки и гортани. Входящие в состав микроэлементы необходимы для снижения уровня сахара в крови. Принимать лук советуют в сыром виде.

Все знают, что после принятия в пищу сырого лука из полости рта может ощущаться неприятный запах. Специалисты уверяют, что именно он является лучшим средством профилактики зубов от кариеса.


 
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Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 06:01

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