Учёные: Лук является профилактикой от онкологии
Американские исследователи установили, что лук является очень эффективным средством в борьбе с онкологией и кариесом. Принимать лук специалисты советуют в сыром виде.
Лук давно известен своими качествами, положительно влияющими на организм человека. Это прекрасное средство профилактики против простудных заболеваний. Американские исследователи после проведения ряда экспериментов и анализа полученных данных установили, что лук - не только средство профилактики от простуды. Люди, которые мало или вовсе не принимают лук в пищу, более подвержены онкологическим заболевания, нарушению работы сердечно-сосудистой системы, диабету и кариесу.
Специалисты советуют во избежание этих недугов регулярно принимать в пищу лук примерно 1-2 раза в неделю. Полезные флавоноиды и сера, входящие в состав лука, позволят не допустить рака яичников, прямой кишки и гортани. Входящие в состав микроэлементы необходимы для снижения уровня сахара в крови. Принимать лук советуют в сыром виде.
Все знают, что после принятия в пищу сырого лука из полости рта может ощущаться неприятный запах. Специалисты уверяют, что именно он является лучшим средством профилактики зубов от кариеса.
Лук давно известен своими качествами, положительно влияющими на организм человека. Это прекрасное средство профилактики против простудных заболеваний. Американские исследователи после проведения ряда экспериментов и анализа полученных данных установили, что лук - не только средство профилактики от простуды. Люди, которые мало или вовсе не принимают лук в пищу, более подвержены онкологическим заболевания, нарушению работы сердечно-сосудистой системы, диабету и кариесу.
Специалисты советуют во избежание этих недугов регулярно принимать в пищу лук примерно 1-2 раза в неделю. Полезные флавоноиды и сера, входящие в состав лука, позволят не допустить рака яичников, прямой кишки и гортани. Входящие в состав микроэлементы необходимы для снижения уровня сахара в крови. Принимать лук советуют в сыром виде.
Все знают, что после принятия в пищу сырого лука из полости рта может ощущаться неприятный запах. Специалисты уверяют, что именно он является лучшим средством профилактики зубов от кариеса.
Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 06:01