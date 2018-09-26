АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-5 лучших смартфонов 2018 года по отзывам пользователей
EUR 77.38 USD 65.82
Курс валют на 26.09.2018

Рита Марсо впервые за 6 лет побывала на съемочной площадке телепроекта «Дом-2»

Маргарита Марсо (Агибалова) является одной из самых популярных участниц телепроекта «Дом-2», которую зрители помнят и любят до сих пор. Именно она стала первой мамой в периметре, а также согласилась привлечь к съемкам все свое семейство, сделав не менее популярными свою родную мать, бывшего мужа и ребенка.

Рита Марсо впервые за 6 лет побывала на съемочной площадке телепроекта «Дом-2»


Девушка могла бы еще долго находиться в стенах реалити-шоу, но в определенный момент она поняла, что пора уходить за ворота, так как реальная жизнь гораздо важнее проектных заработков и интриг.

Рите удалось достойно покинуть телестройку, а также еще несколько лет поддерживать хорошие отношения с Бородиной и быть участницей ее пресловутой «Прачки». Однако в прошлом году девушки рассорились. Марсо поддержала Катю Жужу, с которой Ксения вдребезги разругалась, а потому ведущая прекратила всякое общение с обоими.

После этого многие зрители «Дома-2» считали, что экс-участница не только не появится на съемочной площадке, но вообще откажется от всяческого сотрудничества с телепроектом, но их опасения не оправдались, ведь девушка все же приняла предложение редакторов и побывала на шоу «Бородина против Бузовой».

Рита Марсо впервые за 6 лет побывала на съемочной площадке телепроекта «Дом-2»


«Сегодня вышел выпуск «Бородина против Бузовой» с моим участием. Никогда не думала, что ещё когда-нибудь появлюсь на площадке проекта. Но это произошло, спустя 6 лет. Очень была рада увидеть все знакомых, конечно, это в основном те, которые находятся за кадром телепроекта, ведь нынешних участников я практически не знаю. Потому что давно уже не смотрю ТВ в принципе», - написала Рита в своем микроблоге.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Пользователь YouTube обнаружил вблизи Сатурна
Составлен ТОП-5 лучших смартфонов 2018 года по
Ксения Царицына потратила на повторную свадьбу 25
Рита Марсо впервые за 6 лет побывала на съемочной
NASA нашли потерянный марсоход Opportunity
Volkswagen представит в Детройте спортивную
«Слишком наиграна, она уже не та…»: Иван Барзиков
Составлен ТОП-10 лучших смартфонов в ценовой
В Воронеже 9-ти месячный мальчик умер во сне
СМИ: Молодая любовница Евгения Петросяна владеет
Ученые: Скорость решения задач зависит от
В Башкирии в подъезде многоэтажки нашли тело
Алиана Устиненко перестаралась в фотошопе и
Эксперты: Себестоимость комплектующих iPhone XS
Владелец Lada Granta отсудил у дилера трехкратную
В Ленобласти в машине нашли завёрнутое в
Рэпер Lil Xan оказался в больнице из-за
Илья Яббаров заявил, что покинул телепроект
Госдума единогласно одобрила поправки Владимира
Алена Савкина выбыла из конкурса «Человек года» и
Астрономы: "Дракониды" прилетят на Землю в ночь с
В Швейцарии найдена бронзовая рука возрастом 3,5
Ольга Васильевна: В Питере на Ольгу Жарикову
Ляйсан Утяшева поделилась своей «толстой»
Спрятавшийся за скалой Йети перепугал купающихся
Смартфон Apple iPhone XR может стать дефицитным
Алена Савкина и Рита Ларченко закопали топор войны
«Дом-2»: От Ильи Яббарова беременны сразу две
Honda представили обновленный седан Civiс
Физики выяснили тайну загадочных радиопомех во
Просмотреть все новости