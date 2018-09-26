Рита Марсо впервые за 6 лет побывала на съемочной площадке телепроекта «Дом-2»

«Сегодня вышел выпуск «Бородина против Бузовой» с моим участием. Никогда не думала, что ещё когда-нибудь появлюсь на площадке проекта. Но это произошло, спустя 6 лет. Очень была рада увидеть все знакомых, конечно, это в основном те, которые находятся за кадром телепроекта, ведь нынешних участников я практически не знаю. Потому что давно уже не смотрю ТВ в принципе», - написала Рита в своем микроблоге.

Девушка могла бы еще долго находиться в стенах реалити-шоу, но в определенный момент она поняла, что пора уходить за ворота, так как реальная жизнь гораздо важнее проектных заработков и интриг.Рите удалось достойно покинуть телестройку, а также еще несколько лет поддерживать хорошие отношения с Бородиной и быть участницей ее пресловутой «Прачки». Однако в прошлом году девушки рассорились. Марсо поддержала Катю Жужу, с которой Ксения вдребезги разругалась, а потому ведущая прекратила всякое общение с обоими.После этого многие зрители «Дома-2» считали, что экс-участница не только не появится на съемочной площадке, но вообще откажется от всяческого сотрудничества с телепроектом, но их опасения не оправдались, ведь девушка все же приняла предложение редакторов и побывала на шоу «Бородина против Бузовой».