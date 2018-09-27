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«Мамины губки»: Елена Кулецкая показала фанатам снимок младшей дочери

Ровно месяц назад знаменитая отечественная модель Елена Кулецкая родила второго ребенка - дочку Сашу. Звезда подиума в своем Instagram-аккаунте показала поклонникам снимок младшей наследницы.

«Мамины губки»: Елена Кулецкая показала фанатам снимок младшей дочери


Сегодня малышке исполнился ровно месяц. В честь этого дня Елена Кулецкая обнародовала кадр, который был сделан практически сразу после рождения девочки. Публикация за сутки сумела собрать около 18 тысяч лайков и более 140 комментариев от многочисленных фанатов знаменитости. Поклонники пожелали Саше расти здоровой, а также радовать своих родителей. Фолловеры отметили, что у малышки «мамины губки», назвав ее «цыпленышем».

«Мамины губки»: Елена Кулецкая показала фанатам снимок младшей дочери


Стоит напомнить, что Елена Кулецкая с 2014 года замужем за оператором Станиславом Романовским. Практически 2 года назад у супругов родилась дочь Ника, после чего модель стала вести блог, в котором рассказывает фанатам о радостях и трудностях материнства.


 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:21

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