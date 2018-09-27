«Мамины губки»: Елена Кулецкая показала фанатам снимок младшей дочери

Сегодня малышке исполнился ровно месяц. В честь этого дня Елена Кулецкая обнародовала кадр, который был сделан практически сразу после рождения девочки. Публикация за сутки сумела собрать около 18 тысяч лайков и более 140 комментариев от многочисленных фанатов знаменитости. Поклонники пожелали Саше расти здоровой, а также радовать своих родителей. Фолловеры отметили, что у малышки «мамины губки», назвав ее «цыпленышем».Стоит напомнить, что Елена Кулецкая с 2014 года замужем за оператором Станиславом Романовским. Практически 2 года назад у супругов родилась дочь Ника, после чего модель стала вести блог, в котором рассказывает фанатам о радостях и трудностях материнства.