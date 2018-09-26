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Пользователь YouTube обнаружил вблизи Сатурна аномальные лазерные лучи

В сети появилось изображение странной аномалии вблизи Сатурна. Снимок удалось сделать автору одного из YouTube-каналов благодаря телескопу.

Пользователь YouTube обнаружил вблизи Сатурна аномальные лазерные лучи


Автор фотографии наблюдал за планетой и в какой-то момент заметил два необычных луча по краям колец Сатурна. Некоторые люди предположили, что это некие лазерные лучи, однако теория сразу была развеяна. Дело в том, что размеры планеты колоссальны и стало быть этих лучей тоже. Их диаметр превосходит тысячу километров, что едва ли возможно для луча лазера. Также стоить помнить о протяженности красных полос, многократно превышающих длину планеты. Важно отметить, что лучи берут свое начало на краях колец Сатурна, в связи с чем можно предположить, что это лишь блики Солнца.

Ранее подобное явление не удавалось зафиксировать. Возможно, все дело в оборудовании, с которого производилось наблюдение, однако, возможно также и то, что это нечто неизвестное науке прежде. Некоторые пользователи Сети считают, что лучи являются делом рук внеземной цивилизации.


 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 16:00

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