«Слишком наиграна, она уже не та…»: Иван Барзиков разочаровался в Ольге Бузовой
Иван Барзиков не упускает возможности отметить, что его жизнь после телепроекта «Дом-2» стала гораздо лучше, ведь теперь он богат, популярен и очень успешен, может позволить себе жить в Москве, ездить на дорогих авто, путешествовать и по несколько месяцев проводить на различных курортах, ни в чем себе не отказывая.
Молодой человек не спешит раскрывать источник своих доходов, насмехаясь над предположениями публики о том, что он является сыном влиятельного бизнесмена или эскортником. При этом многие уверены, что Ваня мечтает вернуться в периметр, вот только руководство его обратно не зовет, лишь изредка приглашая на ток-шоу для исполнения не самых приятных ролей.
Вот именно после последнего такого визита парень решил поделиться со своими подписчиками мыслями о современном «Доме-2» и о его ведущих, а в частности, об Ольге Бузовой и Ксении Бородиной.
Поклонникам телестройки сложно сказать, какую именно цель он преследовал, высказывая свое такое мнение: решил «хайпануть» или же просто отдавал дань моде, ведь сейчас только ленивый не ругает Ольгу Бузову. Однако абсолютно точно после прочитанного они говорят лишь об одном – теперь Ване долго придется ждать приглашения в студию городских квартир.
Молодой человек не спешит раскрывать источник своих доходов, насмехаясь над предположениями публики о том, что он является сыном влиятельного бизнесмена или эскортником. При этом многие уверены, что Ваня мечтает вернуться в периметр, вот только руководство его обратно не зовет, лишь изредка приглашая на ток-шоу для исполнения не самых приятных ролей.
Вот именно после последнего такого визита парень решил поделиться со своими подписчиками мыслями о современном «Доме-2» и о его ведущих, а в частности, об Ольге Бузовой и Ксении Бородиной.
«Сегодня был на шоу дома 2. Это просто Треш, что там происходит сейчас, но могу сказать одно, что за все время, которое я находился на проекте, Бородина самая объективная, справедливая из всех ведущих, которые сейчас там есть. БУЗОВА слишком наиграна, не нравится, она уже не та…», - написал Барзиков.
Поклонникам телестройки сложно сказать, какую именно цель он преследовал, высказывая свое такое мнение: решил «хайпануть» или же просто отдавал дань моде, ведь сейчас только ленивый не ругает Ольгу Бузову. Однако абсолютно точно после прочитанного они говорят лишь об одном – теперь Ване долго придется ждать приглашения в студию городских квартир.
ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:02