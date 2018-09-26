«Слишком наиграна, она уже не та…»: Иван Барзиков разочаровался в Ольге Бузовой

«Сегодня был на шоу дома 2. Это просто Треш, что там происходит сейчас, но могу сказать одно, что за все время, которое я находился на проекте, Бородина самая объективная, справедливая из всех ведущих, которые сейчас там есть. БУЗОВА слишком наиграна, не нравится, она уже не та…», - написал Барзиков.

Молодой человек не спешит раскрывать источник своих доходов, насмехаясь над предположениями публики о том, что он является сыном влиятельного бизнесмена или эскортником. При этом многие уверены, что Ваня мечтает вернуться в периметр, вот только руководство его обратно не зовет, лишь изредка приглашая на ток-шоу для исполнения не самых приятных ролей.Вот именно после последнего такого визита парень решил поделиться со своими подписчиками мыслями о современном «Доме-2» и о его ведущих, а в частности, об Ольге Бузовой и Ксении Бородиной.Поклонникам телестройки сложно сказать, какую именно цель он преследовал, высказывая свое такое мнение: решил «хайпануть» или же просто отдавал дань моде, ведь сейчас только ленивый не ругает Ольгу Бузову. Однако абсолютно точно после прочитанного они говорят лишь об одном – теперь Ване долго придется ждать приглашения в студию городских квартир.