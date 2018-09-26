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«Слишком наиграна, она уже не та…»: Иван Барзиков разочаровался в Ольге Бузовой

Иван Барзиков не упускает возможности отметить, что его жизнь после телепроекта «Дом-2» стала гораздо лучше, ведь теперь он богат, популярен и очень успешен, может позволить себе жить в Москве, ездить на дорогих авто, путешествовать и по несколько месяцев проводить на различных курортах, ни в чем себе не отказывая.

«Слишком наиграна, она уже не та…»: Иван Барзиков разочаровался в Ольге Бузовой


Молодой человек не спешит раскрывать источник своих доходов, насмехаясь над предположениями публики о том, что он является сыном влиятельного бизнесмена или эскортником. При этом многие уверены, что Ваня мечтает вернуться в периметр, вот только руководство его обратно не зовет, лишь изредка приглашая на ток-шоу для исполнения не самых приятных ролей.

Вот именно после последнего такого визита парень решил поделиться со своими подписчиками мыслями о современном «Доме-2» и о его ведущих, а в частности, об Ольге Бузовой и Ксении Бородиной.

«Слишком наиграна, она уже не та…»: Иван Барзиков разочаровался в Ольге Бузовой


«Сегодня был на шоу дома 2. Это просто Треш, что там происходит сейчас, но могу сказать одно, что за все время, которое я находился на проекте, Бородина самая объективная, справедливая из всех ведущих, которые сейчас там есть. БУЗОВА слишком наиграна, не нравится, она уже не та…», - написал Барзиков.


Поклонникам телестройки сложно сказать, какую именно цель он преследовал, высказывая свое такое мнение: решил «хайпануть» или же просто отдавал дань моде, ведь сейчас только ленивый не ругает Ольгу Бузову. Однако абсолютно точно после прочитанного они говорят лишь об одном – теперь Ване долго придется ждать приглашения в студию городских квартир.


 
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ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:02

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